Le chien le plus vieux du monde ? Le Guinness World Records suspend le titre de Bobi le chien en raison de doutes sur son âge

Le titre de chien le plus âgé du monde a été suspendu mardi, après que le Guinness World Records ait commencé à avoir des doutes sur son âge réel. Le chien nommé Bobi décédé en octobre à l’âge déclaré de 31 années et 165 jours, huit mois après que le Temple de la renommée des records a déclaré sur son site Internet qu’il était le le chien vivant le plus vieux du monde.

Le Rafeiro de race pure – une race portugaise de chien de garde de bétail dont l’espérance de vie se situe généralement entre 12 et 14 ans – a également été déclaré le chien le plus âgé de tous les temps, battant un record vieux de près d’un siècle détenu par le bouvier australien Bluey, décédé en 1939 à l’âge de 20 ans. de 29 ans et 5 mois.

“Pendant que notre étude est en cours, nous avons décidé de suspendre temporairement les titres de records du plus vieux chien vivant et du plus vieux chien de tous les temps jusqu’à ce que toutes nos conclusions soient en place”, a déclaré un porte-parole de Guinness à l’Agence France-Presse.

Le groupe a déclaré avoir reçu une correspondance de certains vétérinaires remettant en question l’âge du chien et avoir pris note des commentaires publics de vétérinaires et d’autres professionnels, selon l’Associated Press. Les appels du propriétaire du chien sont restés sans réponse et il n’a pas répondu aux SMS.

Une photo prise le 12 février 2023 montre Bobi, un chien portugais déclaré le plus vieux du monde par le Guinness World Records, chez lui dans le village de Conqueiros, près de Leiria. PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images



Des sceptiques cités par les médias britanniques et américains ont déclaré que les pieds de Bobi semblaient être d’une couleur différente sur les photos de lui lorsqu’il était un chiot et sur les clichés de lui en pleine adoration.

Et le vétérinaire de Lisbonne, Miguel Figuereido, a déclaré l’année dernière à l’AFP : “Il ne ressemble pas à un très vieux chien… avec des problèmes de mobilité… ou avec une masse musculaire de vieux chien”.

Le Guinness World Records a insisté sur le fait que la suspension était “temporaire, alors que (l’examen) est en cours”.

Bobi, qui serait né le 11 mai 1992, a trompé la mort dès ses premiers jours de vie.

Lui et trois autres chiots étaient issus d’une portée née dans un bûcher appartenant à la famille Costa dans le village de Conqueiros, au centre du Portugal.

Comme la famille possédait déjà beaucoup d’animaux, les parents ont décidé de se débarrasser des chiots nouveau-nés, se souvient Leonel Costa, le propriétaire de Bobi, qui avait alors 8 ans.

Ils ont involontairement laissé un chiot – Bobi – derrière eux et ont finalement été persuadés par Costa et sa sœur de le garder.

Costa a attribué la longévité de Bobi à la tranquillité de la vie à la campagne et à son alimentation variée.

Le chien n’était jamais enchaîné ni tenu en laisse et avait l’habitude de parcourir les bois autour du village avant de devenir trop vieux pour bouger beaucoup et de passer ses journées à se prélasser dans la cour avec les chats de la famille.