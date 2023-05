Le chien le plus vieux du monde fête ses 31 ans – NBC Los Angeles

Bobi, le plus vieux chien du monde, fête ses 31 ans cette semaine.

Un pur-sang Rafeiro do Alentejo, Bobi vit avec son propriétaire Leonel Costa, 38 ans, et sa famille dans le village rural de Conqueiros, à Leiria, au Portugal, selon Records du monde Guinness.

Bobi, qui ne mange que de la nourriture humaine et aime faire une bonne sieste, fêtera son anniversaire avec style samedi avec une fête explosive qui mettra en vedette plus de 100 invités, dont certains se rendront à l’étranger pour l’occasion.

Bobi, vu ici chez lui en février 2023, a été déclaré le plus vieux chien du monde par Guinness World Records.

Patricia De Melo Moreira / AFP via Getty Images

La fête de Bobi sera une fête portugaise « très traditionnelle », a déclaré Costa au Guinness World Records. Viandes et poissons locaux seront servis avec des portions supplémentaires, bien sûr, pour le garçon d’anniversaire.

Une troupe de danse doit également se produire et Bobi participera à l’une des danses.

Bobi n’est pas seulement le plus vieux chien vivant au monde, c’est aussi le plus vieux chien vivant de tous les temps. Guinness World Records lui a décerné les deux titres en février.

« Nous avons eu beaucoup de journalistes et de personnes venues du monde entier pour prendre une photo avec Bobi », a déclaré Costa.

Une photo prise le 12 février 2023 montre Bobi, un chien portugais de 30 ans qui a été déclaré le plus vieux chien du monde par Guinness World Records, marchant dans les environs de sa maison dans le village de Conqueiros près de Leiria.

PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

La date de naissance de Bobi, le 11 mai 1992, a été confirmée par le Serviço Medico-Veterinário do Município de Leiria (Service médical vétérinaire de la municipalité de Leiria), qui a enregistré Bobi en 1992.

Son âge a également été vérifié par SIACune base de données sur les animaux de compagnie autorisée par le gouvernement portugais et gérée par le SNMV (Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários ; Syndicat national des vétérinaires).

Costa, qui vit avec Bobi et s’en occupe depuis l’âge de 8 ans, a déclaré que Bobi était en bonne santé, bien qu’il ait noté qu’il avait récemment emmené Bobi chez le vétérinaire parce qu’il craignait que la renommée de Bobi ne lui cause un stress physique et mental.

«Il y avait beaucoup de photos prises et il a dû se lever et descendre plusieurs fois. Ce n’était pas facile pour lui », a déclaré Cosa.

« Sa santé était un peu abîmée, mais maintenant ça va mieux », a-t-il ajouté.

Plusieurs des chiens de Costa ont une longue vie, dont la mère de Bobi, Gira, qui a vécu jusqu’à 18 ans. Mais même Costa n’aurait jamais pu imaginer qu’un de ses chiens atteindrait la trentaine.

« Si Bobi parlait seulement, il pourrait expliquer cela », a déclaré Costa.

Costa attribue au style de vie de Bobi, qui comprend un «environnement calme et paisible», sa longévité. Chien « très sociable », Bobi a toujours été autorisé à errer dans les forêts entourant la maison de Costa et n’a jamais été enchaîné ni tenu en laisse. Même si ces jours-ci, Bobi, qui a du mal à marcher et dont la vue baisse, préfère rester dans la cour familiale.

Comme beaucoup d’anciens, Bobi savoure son repos, surtout après un bon repas. Par temps froid, il fait la sieste au coin du feu.

Costa a déclaré que vivre avec Bobi pendant toutes ces années l’aide à se souvenir de ses proches qui sont partis.

« Bobi est spécial parce que le regarder, c’est comme se souvenir des personnes qui faisaient partie de notre famille et qui ne sont malheureusement plus là, comme mon père, mon frère ou mes grands-parents qui ont déjà quitté ce monde », a-t-il déclaré.

« Bobi représente ces générations. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur AUJOURD’HUI.com. Plus d’aujourd’hui :