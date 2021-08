Qu’est-ce qui rend les chiens errants féroces ? Si vous avez posé cette question à un banc Kerala HC, la réponse est les circonstances. Tout comme les humains, le résultat de la nature d’un chien est les circonstances auxquelles il est soumis. « Un chien est rendu féroce par les circonstances et c’est un mythe qu’un chien errant est dangereux par nature », a déclaré lundi la Haute Cour du Kerala alors qu’elle traitait de la question de l’empoisonnement des chiens des rues dans la municipalité de Thrikkakkara, dans le district d’Ernakulam. Un banc des juges AK Jayasankaran Nambiar et P Gopinath a déclaré que tuer ou mutiler les chiens des rues n’était pas le moyen de rendre les gens plus sûrs et que la meilleure option était de capturer les chiens et de les réhabiliter dans des refuges pour animaux.

Il a également déclaré: « Ce genre de capture de chien à l’aide de marteaux ne peut pas être fait. »

Le tribunal a déclaré qu’un équilibre doit être maintenu entre les intérêts des résidents de la région qui se sentent menacés par les chiens de rue et le bien-être des animaux. Il était également sceptique quant aux allégations de la municipalité selon lesquelles l’un de ses inspecteurs de la santé subalterne aurait payé de sa propre poche l’empoisonnement des canidés. Le tribunal a ordonné à la municipalité d’identifier dans sa région tous les refuges pour animaux gérés par des organisations privées qui seraient en mesure de capturer les chiens des rues et de les héberger dans leurs locaux.

Il a émis l’instruction tout en observant qu’il comprend que présentement la municipalité ne serait pas en mesure de dépenser des fonds pour la mise en place de tels refuges. Le gouvernement du Kerala a été prié de donner des détails sur les refuges pour animaux – gérés par l’État et privés – dans tous les districts.

Avec ces instructions, le tribunal a inscrit l’affaire à l’audience le 6 août. Le tribunal avait abordé la question de l’empoisonnement des chiens après qu’une vidéo sur le même avait été portée à son attention. Tout en recherchant la position de la municipalité sur son rôle dans l’ensemble de l’affaire, la magistrature avait également enjoint à l’organe civique de veiller à ce qu’un tel incident ne se produise plus dans ses limites territoriales à l’avenir et de mettre en place des mécanismes appropriés pour assurer la même chose. Lundi, la municipalité a déclaré au tribunal qu’elle n’avait aucun rôle dans l’affaire. La semaine dernière, l’inspecteur de la santé junior – présenté comme un accusé dans l’affaire concernant le meurtre des chiens – a saisi la Haute Cour, demandant une caution anticipée et a affirmé qu’il était faussement impliqué dans l’affaire pour détourner l’enquête du président. et le secrétaire de la municipalité et le président de sa commission permanente de la santé. Il a allégué dans son plaidoyer que le président et le secrétaire de la municipalité et le président de son comité permanent sur la santé étaient ceux qui auraient embauché le gang qui avait tué les chiens de rue.

Le mois dernier, une vieille vidéo du Kerala CM Pinarayi Vijayan remettant une médaille d’honneur à un chien à la retraite avait refait surface et était devenue virale. a vidéo de décembre 2019 montre le chien en retraite se prosternant devant le CM en posant ses pattes avant, puis se relevant pour recevoir la médaille d’honneur. L’agent de police humain qui l’accompagne aide le chien policier à recevoir la médaille. Après la récompense, l’officier K-9 reçoit également une caresse sur la tête par le CM. Pendant la cérémonie, les fanfares militaires de cérémonie peuvent être entendues en arrière-plan.

(Avec des entrées de PTI)

