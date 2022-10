Le chien d’Olivia Wilde, Gordy, a été relogé, précise le sauvetage

Le chien d’Olivia Wilde, Gordon, a un nouveau propriétaire.

L’agence de sauvetage dont Wilde a adopté “Gordy” s’est rendue sur Instagram samedi pour mettre les pendules à l’heure sur la façon dont le chiot s’est retrouvé dans une nouvelle maison.

Maeday Rescue a apparemment répondu aux affirmations de Wilde et de l’ancienne nounou de l’ex Jason Sudeikis. La nounou, qui reste anonyme, a affirmé que Wilde avait abandonné le chien afin qu’elle puisse passer plus de temps avec son nouveau petit ami Harry Styles.

Cependant, le sauvetage des animaux a raconté une histoire différente.

“Eh bien, vous avez peut-être vu Gordy dans les nouvelles ces derniers temps et nous voulons remettre les pendules à l’heure. Gordy a été adoptée par @oliviawilde à l’âge de 2 mois et après lui avoir donné beaucoup d’amour, d’entraînement et d’aventures de voyage, elle s’est rendu compte que Gordy n’avait pas aime la vie de voyage et n’était pas heureux avec les tout-petits”, disait la légende.

“Gordy avait formé un lien très fort avec son promeneur de chiens et dans le meilleur intérêt de Gordy et après mûre réflexion et considération, il a été relogé dans son promeneur de chiens de Brooklyn.”

Le sauvetage a affirmé qu’ils étaient impliqués dans le processus et avaient été contactés par Wilde avant que Gordy ne se rende dans sa nouvelle maison.

“Avant que cette décision ne soit prise, Olivia a appelé Maeday pour en discuter, et nous avons été impliqués dans la décision”, a poursuivi la publication Instagram. “Nous sommes fiers de trouver cette maison parfaite pour toujours pour nos animaux Maeday et de temps en temps, l’animal est simplement plus heureux dans un environnement différent et ça va.”

Maeday a ensuite félicité Wilde d’être un “propriétaire d’animal responsable”.

“Olivia est une grande défenseure du sauvetage des animaux et a accueilli Gordy par compassion et par amour pour lui”, indique la légende.

“Nous avons pensé que nous devrions partager cela parce que nous détestons que les médias présentent un adoptant de Maeday sous un mauvais jour”, a ajouté le message plus tard. “Merci d’avoir adopté @oliviawilde et d’être un propriétaire d’animal responsable.”

Wilde et Sudeikis ont fait la une des journaux après que leur ancienne nounou a fait une interview révélatrice dans laquelle elle a fait des déclarations sur la rupture du couple.

Sudeikis et Wilde ont commencé une relation en 2011. L’acteur a proposé à Wilde en 2013, mais les deux n’ont jamais officiellement noué le nœud. Il n’est pas clair quand Sudeikis et Wilde a annulé la relation, mais ils ont publiquement confirmé la scission en novembre 2020.

La nounou, qui a donné l’interview de manière anonyme, a allégué que Sudeikis avait découvert que Wilde était dans un relation avec les styles après avoir trouvé des e-mails sur une Apple Watch, ajoutant que la star de “Ted Lasso” était tellement contrariée par la relation qu’il s’est allongé sous la voiture de Wilde pour l’empêcher d’aller rendre visite à Styles.

La nounou a également affirmé que Sudeikis avait interdit à tout membre du personnel de jouer de la musique de Styles chez eux. Elle aurait travaillé pour la famille pendant plus de trois ans.

Suite à l’interview, Sudeikis et Wilde ont fait front commun.

“En tant que parents, c’est incroyablement bouleversant d’apprendre qu’une ancienne nounou de nos deux jeunes enfants choisirait de porter publiquement des accusations aussi fausses et calomnieuses à notre sujet”, a partagé le couple dans une déclaration conjointe à Fox News Digital.

“Sa campagne qui dure maintenant depuis 18 mois pour nous harceler, ainsi que nos proches, nos amis proches et nos collègues, a atteint son point culminant malheureux. Nous continuerons à nous concentrer sur l’éducation et la protection de nos enfants avec l’espoir sincère qu’elle choisira maintenant laisser notre famille tranquille.”

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.