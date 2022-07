Le chien devient agressif après son retour des toiletteurs, la raison laisse Internet en grand écart

Même les chiens les plus dociles qui sont gardés comme animaux de compagnie peuvent parfois devenir agressifs pour diverses raisons et il y a eu de nombreux incidents où des chiens de compagnie ont attaqué leurs propriétaires. Une utilisatrice de Reddit a récemment partagé une expérience similaire de son chien devenu agressif après son retour d’une séance de toilettage.

Elle a été perplexe quant à la raison pour laquelle son chien, nommé Emma, ​​se comportait étrangement après l’avoir récupéré du toiletteur, mais la raison qu’elle a révélée plus tard dans le Reddit Post vous laissera amusé. Il s’avère que la femme a vécu avec le mauvais chien pendant quatre mois. Son propre animal de compagnie, Emma, ​​avait été échangé avec un autre chien d’apparence similaire chez les toiletteurs.

Selon un article paru dans The Mirror, avant l’été, la propriétaire a emmené son chien, un mélange de berger allemand et de Terre-Neuve, chez le toiletteur pour une coupe, puis l’a récupérée comme d’habitude. Mais avant même de quitter la maison, la femme a commencé à se demander pourquoi son chien n’agissait pas comme elle-même – son moi heureux habituel. Elle l’attribue cependant au fait qu’Emma, ​​la chienne, se trouve dans une atmosphère stressante et pense qu’après s’être détendue à la maison, elle redeviendrait “normale”.

« Elle a commencé à devenir plus agressive. Elle me mordait la main quand je lui donnais des restes, ou elle voulait mon attention, et ignorait les gens qu’elle connaissait et connaissait. Ce chien s’est lié à moi et a ignoré mon père, mon frère et mes voisins, et elle a changé toute sa routine avec la famille », a-t-elle déclaré dans le post Reddit.

Ce n’est qu’après quatre mois que la gaffe est apparue après que le toiletteur a appelé et a révélé qu’un autre propriétaire avait des plaintes similaires avec un chien identique. Bientôt, il a été révélé que le chien dont s’occupait l’utilisateur de Reddit s’appelait Bear, qui appartenait à un couple de personnes âgées et que son chien Emma leur avait été envoyé par erreur.

Même si elle a maintenant récupéré son chien, la femme a encore du mal à accepter ce qui s’est passé et s’inquiète de la façon dont la confusion pourrait affecter les canines à long terme. La toiletteuse, qui avait sincèrement des remords pour l’incident, a livré des paniers-cadeaux accompagnés d’une note exprimant à nouveau ses regrets.

