Le chien de trampoline bien-aimé de la publicité de Noël de John Lewis décède alors que la famille dit « voler haut notre beau garçon »

LE chien de trampoline très apprécié qui figurait dans une publicité de Noël de John Lewis est décédé.

L’adorable toutou, qui s’est fait connaître en tant que Buster, est décédé lundi, à l’âge de 12 ans, avec sa famille en disant “vole haut notre beau garçon”.

Biff a gagné une légion de fans après son apparition dans la publicité de Noël de John Lewis

Les propriétaires de Biff ont malheureusement annoncé que le chien bien-aimé est décédé

Biff, son vrai nom, est devenu un succès instantané après avoir volé des cœurs à travers le monde lorsqu’il est apparu dans la publicité de Noël 2016 de John Lewis.

Le célèbre clip a vu le chien bruyant surprendre son propriétaire en rebondissant sur le nouveau trampoline d’une petite fille le matin de Noël.

Des animaux sauvages ont été montrés en train de regarder pendant que le boxeur gonflable se délectait de plaisir à essayer le jouet.

Bien que le détaillant ait créé de nombreuses publicités festives depuis, de nombreuses personnes considèrent toujours l’apparence de Buster comme la meilleure à ce jour.

«Buster the Dog» a été élue meilleure publicité de John Lewis dans un sondage réalisé par Radio Times plus tôt ce mois-ci – recueillant 24% des voix.

Le propriétaire au cœur brisé de Biff, Jan Patten, a publié hier un hommage à son animal de compagnie bien-aimé sur les réseaux sociaux, en écrivant: “Vole haut notre beau garçon spécial, tu nous manqueras pour toujours.”

S’exprimant aujourd’hui, Jan, de Daventry, West Northamptonshire, a déclaré: “Biff était un membre de la famille très aimé, et tous ceux qui l’ont rencontré l’aimaient aussi.

“Sa renommée nous a donné l’opportunité de récolter des fonds pour des associations caritatives pour les animaux.

“Biffy et moi avions un lien vraiment spécial, et peu importe ce que je lui demandais, que ce soit de nouveaux tours, des présentations, des rencontres et des salutations, ou des photos avec des enfants, des adultes et des animaux, il serait heureux d’obliger, avec la patience d’une sainte.

“A la maison, il était un pur bonheur, il nous faisait sourire tous les jours. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais les boxeurs sont connus comme les clowns des canidés, et même si Biff serait professionnel au bon moment, il n’a jamais a perdu la capacité de nous faire rire. Il va tellement nous manquer.

Elle a ajouté : « Aux premières heures d’hier matin, il a commencé à avoir des convulsions, dont nous n’avons pas pu le faire revenir, nous avons donc dû le laisser partir.

“Les gens disent qu’il a eu une vie merveilleuse avec nous, mais notre opinion est que nous avons eu une vie merveilleuse avec lui.”

Les fans de Busters ont également publié des hommages au chien populaire sur les réseaux sociaux.

L’un d’eux a dit : “Oh Jan… noooon ! Je n’arrive pas à croire ce que je lis.

“Oh Biffy, nous voulions que tu vives éternellement, tu as brisé tant de cœurs aujourd’hui et le cœur de ta maman sera complètement brisé.

“Votre garçon spécial Jan, si soudain, je suis vraiment désolé et nous vous envoyons tout notre amour sincère à vous et à Mick. Je suis complètement sous le choc.”

Un autre a écrit: “Tellement triste. Il a tant fait pour aider d’autres boxeurs dans le besoin. Un grand ambassadeur de la race des boxeurs. Vole haut ma chérie.”

Un troisième a ajouté “Nous avons tous adoré biff et sa publicité était la meilleure de tous les temps. Nous avions un boxeur qui adorait son trampoline, donc la publicité nous a toujours fait monter la larme à l’œil.

“Cette nouvelle a fait couler les larmes, désolé pour votre perte.

“C’est dur de perdre un boxeur car ils sont si affectueux, merci de partager le biff avec nous tous. Tu lui as donné une si belle vie. Repose en paix mon grand.”

Biff est devenu célèbre après que Jan ait repéré une publicité demandant à un chien de participer au tournage.

Jan a envoyé des images et des vidéos de Biff à l’agence animalière et a ensuite été invité à emmener Biff pour son audition de grande pause.

Après avoir épaté les juges, Jan a signé un accord de divulgation pour garder ses lèvres scellées jusqu’à ce que la publicité soit finalement diffusée peu avant Noël.

Biff a ensuite fait des apparitions dans le Big Fat Quiz de la décennie en 2020 et a également joué dans le film hollywoodien Show Dogs dans les studios emblématiques de Pinewood.

Biff était à la retraite depuis ses 10 ans et a passé les deux dernières années à se promener avec Jan et ses autres frères et sœurs canins.

Sa mort survient quelques semaines seulement après que John Lewis a publié sa publicité de Noël 2022 en collaboration avec Action for Children et Who Cares? Écosse.

Les fans de Biff ont élu son apparition comme la meilleure publicité de Noël de John Lewis