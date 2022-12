Le chien de tout le monde : comment un chiot miraculeux a conquis le cœur d’Agassiz-Harrison

Hank, un chien croisé de 2 ans, se détend dans sa maison de Harrison Hot Springs. Personne ne sait d’où il vient, mais de gentils étrangers et des gardiens compétents ont tous aidé à soigner le chien après une expérience effrayante. (Photo/Heather MacPherson) Lorsque Hank a été repéré pour la première fois dans la communauté, il n’allait manifestement pas bien, ne prenant pas de nourriture et ne bougeant pas du tout en raison de graves problèmes gastro-intestinaux. (Photo/Heather MacPherson) Maintenant qu’il est à nouveau en bonne santé, Hank est rarement vu sans un sourire sur son visage. (Photo/Heather MacPherson)

Personne ne sait d’où il vient. Sans puce électronique, sans collier et personne ne venant le réclamer, Hank le chien était seul, faible et extrêmement malade – juste sorti de l’âge de 2 ans.

Il ne pouvait pas savoir que sa vie était sur le point de changer pour le mieux lorsqu’il a erré dans un garage local et s’est effondré.

Heather MacPherson, sauveteuse de chiens expérimentée, ainsi que des habitués des groupes Facebook locaux, avaient déjà vu Hank, errant pendant au moins une semaine avant qu’il ne s’arrête. Il devenait clairement de plus en plus malade et marchait littéralement jusqu’à ce qu’il ne puisse plus marcher, se réfugiant dans un garage du quartier un jour fatidique.

“Il ne voulait pas se lever”, a déclaré MacPherson. “(Le propriétaire) a posté qu’il ne savait pas quoi faire avec ce chien.”

Avec l’aide d’un bénévole et d’une camionnette, MacPherson a emmené Hank à la clinique vétérinaire de Kent. MacPherson a déclaré que le Dr Laura Madsen était restée tard avec Hank, s’assurant qu’il restait hydraté. Cependant, l’état de Hank s’est détérioré du jour au lendemain.

“Il a commencé à vomir, il avait très, très soif”, se souvient-elle. “Nous l’avons ramené le matin, et il était très malade et extrêmement déshydraté.”

Bien que Hank souffrait d’une grave infection gastro-intestinale, il semblait déterminé à continuer. Le Dr Carli Ricka a administré des médicaments et a donné des liquides à Hank par voie intraveineuse, une tâche que MacPherson a prise en charge plus tard dans la nuit lorsqu’elle l’a ramené à la maison.

À ce moment-là, il y avait environ 20 à 25 % de chances que Hank ne survive pas. Des tests ont révélé que ses intestins étaient pleins de gaz et qu’il ne passait pas de selles. On craignait que Hank n’ait souffert d’une torsion gastrique, une maladie potentiellement mortelle et souvent mortelle dans laquelle l’estomac d’un chien se remplit de gaz et se tord à l’intérieur.

Pendant que Hank se battait pour sa vie, la communauté a intensifié sa générosité collective pour donner de l’argent pour aider à couvrir ses factures vétérinaires avec un imperméable, des bols, de la vaisselle, des serviettes, de la nourriture et des promenades chez le vétérinaire.

« Les gens se sont vraiment réunis. C’était tellement encourageant », a déclaré MacPherson. “Ce qui est incroyablement incroyable, c’est que tout s’est réuni. (La communauté) a entièrement couvert ses factures vétérinaires, sa stérilisation et ses vaccins pour les nouveaux propriétaires. Hank est en quelque sorte devenu le chien d’Agassiz; il est aussi célèbre à Harrison Hot Springs !

Après quelques longues journées épuisantes, Hank montrait des signes de rétablissement. Après quelques jours de convalescence, il a commencé à manger un peu de nourriture solide, à la grande joie de MacPherson. Le gaz dans ses intestins a commencé à baisser et la vie est revenue dans ses yeux.

«C’était assez miraculeux; il était à l’article de la mort et très, très malade », a déclaré MacPherson. “Pendant les deux ou trois premiers jours, il a juste regardé dans le vide. Il pouvait à peine tenir sa tête droite et il ne voulait pas marcher. Nous avons dû le soulever et le transporter.

Bientôt, la personnalité du chien a commencé à transparaître. Quelques-unes des bizarreries de Hank remontèrent à la surface alors qu’il se reposait. Pour un chien qui était clairement émacié en raison de son état, Hank s’est avéré un peu pointilleux avec la nourriture. Ça devait être de la dinde. Pas de légumes recouverts de graisse de dinde. Pas de dinde qui avait touché du poisson ou des légumes. Certainement pas de la dinde contenant des médicaments ou des vitamines. Son sens aigu de l’odorat dû à son héritage de chien de chasse lui a assuré qu’il obtiendrait sa dinde et n’accepterait aucun substitut ou modification.

Après une série de «grandes victoires» – avec lui marchant seul et passant des selles – Hank a finalement été libéré. Aucune torsion n’a été détectée dans ses intestins et il a commencé à prendre du poids et de la force tout en continuant à lutter contre l’infection gastro-intestinale.

“C’était assez remarquable et assez rapide”, a déclaré MacPherson à propos de son rétablissement. “Maintenant, il a beaucoup d’énergie.”

Hank vit maintenant avec Harry Maslin, un mécanicien lourd qui vit à Harrison Hot Springs. Hank est un habitué du lieu de travail de Maslin à Abbotsford, voyageant avec son père adoptif pour travailler trois fois par semaine.

“Il semblait juste, honnêtement, comme s’il voulait aimer mais avait peur d’aimer (au début)”, a déclaré Maslin à propos de sa première rencontre avec Hank. « Si seulement un chien pouvait parler, tu sais ? Il pourrait nous dire ce qu’il a vécu.

Maslin a dit qu’il avait fallu un peu de temps à Hank pour se réchauffer avec les enfants, mais il était clair qu’il avait une nature très douce.

Hank a depuis développé une amitié improbable avec le chat de la famille et aime être là où se trouvent ses humains. Ses passe-temps favoris incluent désormais la course et la chasse aux balles, mais le concept de récupération est quelque chose sur lequel il travaille toujours.

Hank se lie rapidement d’amitié avec d’autres personnes et a toujours le sourire aux lèvres.

“Il va très bien”, a déclaré Maslin. « Il aime les animaux, tout le monde et tout le monde. Il aime vraiment courir et être dehors.

Hank aime les promenades à Harrison Hot Springs et a acquis une notoriété dans toute la communauté.

“Il est célèbre”, a déclaré Maslin. “Je ne peux pas le promener sans que quelqu’un le reconnaisse.”

Dans l’esprit de MacPherson, une action rapide et une communauté bienveillante ont sauvé la vie de Hank.

“Cela a encore renforcé pour moi que si vous agissez dans une situation émergente, les choses se passeront”, a-t-elle déclaré. “Je ne savais pas ce que j’allais faire ni comment couvrir ses factures de vétérinaire. J’ai appris que les gens se soucient vraiment de moi et ont la capacité de donner comme ils peuvent.

MacPherson voulait également encourager le public à ne pas ignorer les animaux errants.

“Ces âmes précieuses, elles comptent”, a déclaré MacPherson. « Si nous avons la capacité d’aider de quelque manière que ce soit, c’est très gratifiant. Je recommencerais tout, en un clin d’œil.

@adamEditor18

adam.louis@ahobserver.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Agassiz