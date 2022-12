Le chien de ma copine devrait-il arrêter de dormir dans notre lit ?

L’accusation : Ronnie

Luna est toujours sur notre matelas la nuit, et je pense que c’est dégoûtant. Elle a un lit pour chien en bas

Je viens d’acheter une maison et ma petite amie Tilda passe la plupart des nuits avec son petit chien, Luna. J’aime beaucoup Luna. C’est un terrier Jack Russell et très sympathique. Elle est autorisée n’importe où dans la maison – sauf, si j’en avais envie, le lit. Tilda n’est pas d’accord.

Je n’ai pas eu l’occasion d’acheter un cadre de lit depuis que j’ai emménagé, et Luna monte régulièrement sur notre matelas la nuit. Nous gardons un petit coussin pour chien dans le coin de la chambre et une caisse pour elle en bas, mais Tilda hésite à la laisser là-bas.

Tilda dit: “Oh, Luna n’est pas un problème, vous ne remarquerez même pas qu’elle est là”

Tilda dit: “Luna n’est pas un problème, vous ne remarquerez même pas qu’elle est là.” Mais pendant la nuit le chien va venir s’asseoir sur votre poitrine et vous lécher le visage, avant de s’endormir sur vous, ce qui est trop. Bien sûr, vous remarquez quand un chien respire dans votre visage. J’ai plus de mal à dormir parce que je suis conscient d’elle là-bas. Il y a aussi le problème de l’hygiène – même si Luna a le poil court et ne perd pas beaucoup de poils, c’est toujours un chien. C’est dégoûtant de penser aux germes sur ses griffes qui déteint sur nous et nos draps.

Lorsque Tilda et moi nous sommes rencontrés pour la première fois il y a deux ans, je vivais avec mes parents et Tilda avec sa mère. Quand Tilda est venue passer du temps avec moi, elle n’a pas autant amené Luna, car mes parents avaient leurs règles à la maison. Nous ne pouvions pas avoir le chien à l’étage, alors Luna est restée dans sa cage. Mais maintenant que j’ai acheté une maison et que Tilda et Luna restent, toutes les règles semblent avoir disparu.

Maintenant que Luna a pris l’habitude de coucher avec nous, c’est dur de l’en sortir. J’ai essayé de poser mon pied récemment, en la mettant moi-même dans la caisse avant de me coucher, mais elle se contente de gémir jusqu’à ce que Tilda demande si nous pouvons aller la chercher et se retrouve dans notre lit. C’est un cercle vicieux qui a affecté mon sommeil.

Tilda doit être plus stricte avec Luna. C’est son chien, elle doit donc mettre en place un plan pour que nous puissions tous passer une bonne nuit de sommeil. Tilda espère emménager bientôt à plein temps, mais à moins que nous ne résolvions ce problème, je ne vois pas cela fonctionner avec nous trois sous un même toit.

La place d’un chien est dans son propre lit, pas dans le lit de son propriétaire.

La défense : Tilda

Si Ronnie n’aime pas Luna sur le lit, il devrait acheter un cadre de lit pour l’empêcher de sauter.

J’ai mis Luna en confinement quand j’étais célibataire et que je vivais seule en France. Elle était ma compagne, mon roc dans les moments difficiles.

Je suis retourné au Royaume-Uni et j’ai rencontré Ronnie il y a deux ans. Luna a toujours dormi dans mon lit ou dans ma chambre, il est donc difficile de l’entraîner à s’en sortir. Ronnie aime Luna. C’est un magnifique petit toutou; sociable, gentille et aimante et elle répond même à ses ordres.

C’est juste le sommeil qui pose problème. En fait, j’aime bien l’avoir blottie contre nous dans le lit, mais Ronnie pense que c’est dégoûtant. Cependant, je m’assure toujours que Luna est super propre et la baigne régulièrement.

Elle n’a certainement pas de puces, donc je ne sais pas pourquoi il s’inquiète à ce sujet. Luna ne perd pas vraiment ses cheveux non plus et je lui brosse les dents.

J’aimerais l’avoir plus souvent dans la couette avec nous, mais Ronnie ne le permet pas vraiment.

Les supplications de Luna tirent sur ma corde sensible, alors je cède généralement

De temps en temps, elle reste dans son lit dans le coin de notre chambre mais je n’aime pas vraiment la mettre dans la caisse en bas pendant qu’elle gémit.

Ronnie dit que si je m’y tiens, elle s’y habituera, mais ses gémissements me touchent la corde sensible, alors je cède généralement et la laisse revenir dans notre chambre après environ une heure. Une fois qu’elle est dans notre chambre, elle vaut de l’or.

La principale raison pour laquelle Luna saute sur le “lit” est que nous dormons encore sur un matelas par terre. Ronnie n’a pas encore trouvé de cadre de lit – il dit qu’il n’a pas encore trouvé le temps de le faire, mais cela fait déjà cinq mois.

Cela pourrait éliminer la tentation si Ronnie investissait dans un cadre de lit qui rendrait plus difficile pour Luna de sauter dessus.

À défaut, je pourrais commencer à l’entraîner à dormir plus loin de nous, mais je trouve ça triste car j’adore l’avoir dans le lit avec nous.

Avant, j’étais heureuse d’obéir aux règles des parents de Ronnie, mais maintenant que je passe plus de temps chez lui, je pense qu’il pourrait se détendre un peu.

Luna et moi y vivrons bientôt aussi, alors il devra peut-être s’habituer à l’avoir sur nos meubles.

Le jury des lecteurs du Guardian

Le chien de Tilda devrait-il arrêter de dormir sur le lit ?

Moi aussi, j’ai repoussé l’achat d’un cadre de lit au début de la vingtaine, mais comme Ronnie est déjà au stade de l’emménagement et de l’obtention d’un chien, il doit en acheter un dès que possible. Ensuite, il aura l’autorité morale d’éloigner Luna du lit (aussi adorable soit-elle). Jusque-là, profitez de ces léchages de visage.

Joël, 43 ans

Je suis sûr que Luna est un chien mignon mais ce n’est pas hygiénique d’avoir un animal dans son lit. Le cadre du lit est un faux-fuyant – Tilda doit respecter les souhaits de Ronnie et entraîner Luna à dormir ailleurs.

Véronique, 42 ans

Il est déraisonnable pour Tilda de s’attendre à ce que Ronnie accepte d’avoir Luna dans son lit. Cependant, il est presque impossible d’entraîner Luna alors que le matelas est au sol. Ronnie doit acheter un cadre de lit, puis Tilda doit entraîner Luna à dormir dans le lit du chien.

Sarah, 59 ans

Tilda est coupable. Personnellement, je suis fan de coucher avec un chiot, mais dans une relation, cette décision doit être unanime. Tilda doit pousser et entraîner Luna. Je comprends le chagrin quand le chien pleure la nuit mais le sommeil est important et il ne faut pas jouer avec quelqu’un d’autre.

Vérité, 23

Tilda ne semble pas avoir de considération pour les sentiments de Ronnie. Tenter de le blâmer en disant qu’il devrait acheter un cadre de lit est tout simplement idiot. Et tu peux nettoyer les dents de Luna autant que tu veux, mais elle va quand même se lécher les fesses !

Jeanne, 51 ans