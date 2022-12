Le chien de l’île de Vancouver est ‘Miss August’ dans le calendrier national des collectes de fonds

Une belle image d’un chien de Nanaimo a été sélectionnée parmi 15 500 entrées de partout au Canada pour le calendrier 2023 de Bosley’s by Pet Valu.

Le calendrier, publié chaque année, contient des photos de 15 animaux de compagnie canadiens soumises par leurs parents.

Indie, une femelle border collie-berger australien de deux ans, apparaîtra comme animal de compagnie pour août dans le calendrier.

La propriétaire d’Indie, Azura Kines, a déclaré que la photo avait été prise par son amie Brittni Panter, une photographe animalière amateur, alors qu’ils faisaient de la randonnée dans la région de Harewood Plains au printemps dernier.

“Elle a bien posé”, a déclaré Kines. « Nous marchons beaucoup avec nos chiens. Elle a aussi un chien et Watson et Indie sont les meilleurs amis, alors nous étions juste en train de faire de la randonnée et de prendre des photos de printemps.

D’autres animaux de compagnie présentés dans le calendrier de cette année comprennent d’autres chiens, chats, un cochon d’Inde, une perruche et un dragon barbu, selon un communiqué de presse de Bosley’s by Pet Valu, et seront disponibles dans les magasins de l’entreprise pour des dons à volonté. . Les profits soutiennent les initiatives Companions for Change de Pet Valu, qui depuis 2010 ont permis de recueillir plus de 23 millions de dollars pour des centaines de sauvetages d’animaux et d’organismes de bienfaisance canadiens et de trouver un foyer permanent à plus de 41 000 animaux de compagnie sans abri.

L’emplacement du Bosley sur Bowen Road célèbre la réussite du calendrier d’Indie avec une exposition présentant la photo gagnante ainsi que des faits amusants sur le toutou.

“C’est assez drôle, ils en font vraiment toute une histoire, ce qui est très gentil de leur part…”, a déclaré Kines. “Nous venons d’avoir Indie au début de l’année dernière et donc elle a déjà un si grand groupe de personnes qui l’aiment, c’est cool de voir qu’on lui accorde de l’attention à cette échelle… en bref, Indie est un super chien , aime les gens… et prend apparemment de bonnes photos franches.

chris.bush@nanaimobulletin.com

