Le chien de Keremeos a salué le héros après avoir alerté un voisin d’une personne âgée en détresse

Tous les héros ne portent pas de capes, en fait, certains d’entre eux portent des manteaux de fourrure et marchent sur quatre pattes.

C’est le cas de Shadow, un bichon maltais de six ans de Keremeos qui est entré en action, littéralement, lorsque son gardien est tombé sur un sol en béton et s’est cogné la tête, la faisant souffrir et criant à l’aide.

Charmaine Eby, résidente de Keremeos, s’était rendue à Penticton la semaine dernière et elle a donc laissé ses deux chiens Shadow et Maybelline, neuf ans, à la maison avec sa mère. Alors que la mère d’Eby était dans la cuisine, elle est tombée et s’est cogné la tête.

Elle était sur le dos incapable de se lever et criait à l’aide.

“Aucun des voisins ne l’a entendue. Les chiens sont restés juste à côté d’elle.

Mais c’est Shadow qui est parti en courant par la porte arrière, a sauté par-dessus la clôture de deux pieds, a dépassé environ huit maisons et est allé chez Sharon que le chien connaît.

Il a gratté sur sa porte arrière, a attiré son attention et l’a ramenée à la porte d’entrée d’Eby.

Shadow a amené la voisine à l’intérieur et elle a pu s’asseoir avec sa mère et appeler une ambulance », a déclaré Eby. La voisine est restée avec sa mère jusqu’à ce qu’Eby puisse rentrer à la maison.

Les chiens Keremeos Shadow (à gauche) et Maybelline sont salués comme des héros après avoir alerté et ramené un voisin chez eux après que leur gardien est tombé et s’est cogné la tête. (Soumis)

Eby a eu beaucoup de temps pour rentrer chez lui car l’ambulance a mis plus de deux heures pour arriver de Princeton.

Il s’est avéré que le taux de sucre dans le sang de la mère d’Eby était supérieur à 33. Eby l’a amenée à l’hôpital de Penticton aujourd’hui pour qu’elle soit soignée pendant que Sharon s’occupait des héros à fourrure.

Les chiens n’avaient jamais rien fait de tel auparavant, mais Eby a déclaré que Shadow s’occupait toujours de sa mère et s’asseyait sur ses pieds ou sous sa chaise.

Alors, comment récompensez-vous les héros à quatre pattes ?

“Ils ont reçu beaucoup de bisous, de câlins et de friandises”, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, la mère d’Eby va beaucoup mieux et devient plus forte chaque jour. Elle a également une longe de santé Telus et un téléphone portable maintenant.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : [email protected]

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter de Penticton Western News.

@PentictonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

ChiensKeremeos