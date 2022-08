Le chien de Justin attaque le chien d’Alexis dans “Marié au premier regard”

UN Marié au premier regard couple qui naviguait en douceur connaît son premier contretemps et BOSSIP vous donne un premier aperçu exclusif.

Au cours de l’épisode de ce soir de #MAFS diffusé à 8/7 c sur Lifetimeles téléspectateurs verront Justin et Alexis rentrer chez eux après leur lune de miel et faire face à une situation déchirante centrée sur leurs animaux de compagnie.

Justin et Alexis ont tous les deux dit “je t’aime” pendant leur lune de miel

Comme indiqué précédemment lors de vacances à Puerto Vallarta, au Mexique, Justin a avoué à Alexis qu’il était amoureux d’elle.

“Ça ne me dérange pas de le dire”, a déclaré Justin. “Je suis prêt à prendre ce risque.”

Plus tard, après quelques jours au paradis, Alexis a rendu la pareille lors d’un dîner avec les autres couples #MAFS.

“J’aime cet homme, je l’aime”, a déclaré un Alexis évanoui.

Maintenant qu’ils retournent à San Diego, nous devrons voir si ces déclarations d’amour peuvent résister à une gros problème concernant les chiens du couple.

Clip exclusif de la saison 15 de “Marié au premier regard”

Dans un clip exclusif, nous voyons Justin et Alexis dans leur appartement partagé #MAFS sous le choc après que le chien de Justin, Maya, ait attaqué le chien d’Alexis, Newton.

On voit un Alexis bouleversé appeler des hôpitaux pour animaux pour que Newton, qu’elle compare à son enfant, s’occupe de lui pendant que Justin regarde d’un air penaud.

« Je suis désolé », dit Justin à sa femme en lui demandant s’il peut venir à l’hôpital. « Non, je vais bien », répond sévèrement Alexis. “Justin, tu savais… tu savais ce que je ressens pour Newton.” “Et c’est pourquoi je suis vraiment bouleversé”, dit Justin. “C’est pourquoi je suis blessé et je suis triste et je suis frustré parce que je sais ce que tu ressens et je sais à quel point il est important pour toi.”

Alexis n’est cependant pas ému par ses paroles.

“Je ne peux pas pour le moment, Justin”, dit la femme #MAFS.

Justin est alors vu dans un confessionnal admettant qu’il a le cœur brisé parce qu’il a «sous-estimé» son chien.

“Je pense que j’avais un peu trop confiance en mon chien”, déclare Justin. “Je comprends ce qu’elle ressent pour son chien parce que je suis pareil, Maya est mon bébé. “

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Cette poussière de chien sera-t-elle un facteur décisif pour le couple ???? Cela provoque clairement des tensions puisqu’un Alexis déçu pense que Justin aurait dû lui donner un avertissement sur l’histoire d’agression de Maya.

« Je ne vais pas rester là où je ne me sens pas en sécurité », dit Alexis.

Un nouvel épisode de Marié au premier regard diffusé CE SOIR mercredi 17 août à 8/7 c sur Lifetime!