Le chien de garde sleaze des Communes fait face à une affirmation “scandaleuse” selon laquelle elle laisse les députés s’éloigner pour obtenir la pairie

Un député conservateur a été critiqué pour une affirmation extraordinaire selon laquelle le chien de garde sleaze des Communes cherche une pairie en échange de laisser les députés corrompus s’en tirer.

Le conservateur Andrew Bridgen a défié la commissaire aux normes parlementaires Kathryn Stone à ce sujet dans un e-mail.

Le député du Leicestershire North West a déclaré à Mme Stone il y a deux semaines qu’il était “affligé” d’avoir entendu qu’il y avait des “plans avancés” pour l’ennoblir pour avoir atteint “les bons résultats” dans les enquêtes sur la corruption politique.

M. Bridgen a ajouté qu’on lui avait dit qu’elle pourrait obtenir l’honneur dans la liste des honneurs de démission de Boris Johnson, qui devrait être annoncée prochainement.

Il a librement admis que l’allégation était “non fondée” et qu’elle pouvait la considérer comme “offensante” – avant de la presser de la nier.

La commissaire aux normes parlementaires, Kathryn Stone, a été félicitée par les militants pour une série d’enquêtes sordides percutantes sur des députés (Télévision du Parlement)

M. Bridgen, qui fait actuellement l’objet d’une enquête de Mme Stone sur des allégations selon lesquelles il aurait enfreint les règles de lobbying de la Chambre des communes, a confirmé L’indépendant qu’il avait envoyé le courriel.

Il a dit qu’il s’y tenait – et a fait une nouvelle série de commentaires provocateurs.

“On m’a dit qu’elle en parlait, qu’elle cherchait un honneur”, a-t-il déclaré à ce journal. “Elle ne l’a pas nié et a simplement dit qu’elle agissait toujours de manière impartiale.”

Il a déclaré que le fait que le contrat de cinq ans de Mme Stone en tant que commissaire aux normes se termine bientôt “signifie qu’elle est encore plus ouverte à la corruption qu’elle ne l’était”.

Rien n’indique qu’il y ait quelque vérité dans les allégations.

Mme Stone a été félicitée par les militants pour une série d’enquêtes percutantes sur des députés, y compris M. Johnson lui-même – bien que cela l’ait rendue impopulaire auprès de certains députés.

Le courrier électronique de M. Bridgen, qui a également été envoyé aux députés de la commission des normes parlementaires de la Chambre des communes, a déclaré: «J’ai été bouleversé d’entendre à plusieurs reprises une rumeur non fondée selon laquelle il existe des plans avancés pour vous offrir une pairie, potentiellement dès que le Liste des honneurs de démission du Premier ministre.

Le député Andrew Bridgen a envoyé un e-mail à Kathryn Stone au sujet de la réclamation extraordinaire (PENNSYLVANIE)

“Certains députés suggèrent que ces plans dépendent de l’obtention des “bons” résultats lors de la conduite d’enquêtes sur les normes parlementaires.”

M. Bridgen s’est dit “inquiet d’entendre de telles rumeurs”, observant “sans aucun doute qu’elles étaient destinées à nuire à votre réputation”.

Après avoir loué l’intégrité de Mme Stone, il a déclaré: «Je m’excuse si vous trouvez le contenu de cette lettre offensant. Mais je vous serais reconnaissant de bien vouloir me rassurer sur le fait qu’on ne vous offrira pas un honneur ou une pairie.

Mme Stone enquête actuellement sur une allégation selon laquelle M. Bridgen aurait enfreint les règles de la Chambre des communes concernant la défense rémunérée des députés en faisant pression sur les ministres au nom de Mere Plantations, une société forestière. Il fait référence au différend en haut de son e-mail à Mme Stone. M. Bridgen nie avoir enfreint les règles de la Chambre des communes.

Il a indiqué à L’indépendant que son e-mail est en partie pour protester contre la façon dont il pense que Mme Stone a effectué son travail.

“J’étais très poli et je ne la traitais que comme elle traite les députés”, a-t-il déclaré. L’indépendant. “Elle part du principe que tout le monde est corrompu sauf elle.”

Mme Stone n’est pas impliquée dans une enquête distincte menée par le comité des privilèges des Communes pour savoir si M. Johnson a menti au Parlement au sujet de “Partygate”.

Un député qui connaît le contenu de la lettre de M. Bridgen a déclaré: “C’est une façon scandaleuse de traiter un fonctionnaire respecté.”

Un porte-parole de Mme Stone a refusé de commenter.

L’e-mail de M. Bridgen dans son intégralité :

Re simples plantations.

Chère Mme Stone :

J’ai été affligé d’entendre à plusieurs reprises une rumeur non fondée selon laquelle votre contrat devait prendre fin et qu’il était prévu de vous offrir une pairie, potentiellement dès que la liste des honneurs de démission du Premier ministre.

Certains députés suggèrent également que ces plans dépendent de l’obtention des « bons » résultats lors de la conduite d’enquêtes sur les normes parlementaires.

Une petite partie de moi est inquiète d’entendre de telles rumeurs. Vous êtes à juste titre réputé pour votre intégrité et votre décence et il ne fait aucun doute que de telles rumeurs sont conçues pour nuire à votre réputation.

Je m’excuse si vous trouvez le contenu de cette lettre offensant – ce n’est pas mon intention. Mais je vous serais reconnaissant de bien vouloir me rassurer sur le fait qu’on ne va pas vous offrir un honneur ou une pairie et que les rumeurs sont malveillantes et sans fondement.