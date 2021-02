Le chien de garde nucléaire de l’ONU parvient à un accord temporaire avec l’Iran sur les inspections

Bloomberg

Les États-Unis disent « balle au tribunal iranien » sur la relance de l’accord nucléaire

(Bloomberg) – L’Iran et les États-Unis se sont disputés sur la manière de relancer un accord nucléaire, reflétant le défi à relever pour l’administration Biden alors même que les inspecteurs nucléaires persuadaient l’Iran d’autoriser temporairement une surveillance plus large. Téhéran a renouvelé ce week-end sa demande aux nouveaux États-Unis. L’administration rejoindra l’accord et lève les sanctions paralysantes de l’ère Trump sur l’économie iranienne avant la reprise des négociations. En revanche, le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré que «le scénario a été inversé» parce que le président Joe Biden a proposé de se réengager avec la République islamique. « C’est l’Iran qui est isolé diplomatiquement maintenant, pas les États-Unis, et la balle est dans leur camp », a déclaré Sullivan sur « Face the Nation » de CBS. Tandis que chaque partie exige que l’autre fasse le premier pas vers le retour des États-Unis. l’accord abandonné par l’ancien président Donald Trump, des responsables ont déclaré dimanche que les deux gouvernements étaient en contact indirect depuis la prise de fonction de Biden il y a un mois. Sullivan a déclaré que l’offre de Biden de discuter avec l’Iran de la manière dont il peut revenir au plein respect de l’accord nucléaire «est toujours valable», même après que Téhéran a rejeté l’ouverture vendredi. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a confirmé à la télévision d’État que l’Iran avait reçu des messages des États-Unis via l’ambassade de Suisse. à Téhéran, l’Iran est sur le point de suspendre mardi un accord volontaire qui donne à l’Agence internationale de l’énergie atomique des pouvoirs d’inspection étendus sur ses sites nucléaires. Téhéran a appuyé sur les freins à l’escalade dimanche avec un accord temporaire qui compense en partie sa révocation de l’accord volontaire. Le compromis fait suite aux appels américains et européens pour que l’Iran continue d’adhérer au prétendu protocole additionnel de l’AIEA pour donner une chance à la diplomatie. Il s’agit d’une solution temporaire dans l’espoir de pouvoir revenir à ce que nous avions », a déclaré le directeur général de l’AIEA, Mariano Grossi, après des entretiens à Téhéran avec le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif. l’activité est suspectée. Alors que l’AIEA sera toujours autorisée à entrer en Iran pour rendre compte des stocks nucléaires déclarés, la surveillance d’endroits tels que les ateliers d’usinage et les mines impliqués dans l’enrichissement de l’uranium sera perdue, tout comme la surveillance par caméra des sites nucléaires iraniens.Plus tôt dimanche, Zarif a réitéré que toute discussion avec les États-Unis « il ne s’agira pas de changer les termes de l’accord, les problèmes régionaux ou les problèmes de missiles. » L’accord de 2015 entre l’Iran, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne serait verrouillé, a déclaré Zarif sur Press TV. à des restrictions sur le programme nucléaire iranien, notamment l’enrichissement d’uranium, en échange d’un allègement des sanctions. L’Iran a toujours déclaré que son programme nucléaire était entièrement civil: Trump a unilatéralement retiré les États-Unis de l’accord en 2018 et violé ses conditions en réimposant et en développant un régime de sanctions sévères contre l’économie iranienne. L’Iran a répondu en intensifiant ses activités nucléaires. La crise a presque déclenché une guerre entre les deux pays.Biden poursuit effectivement la politique de «pression maximale» de Trump en choisissant de maintenir les sanctions et en refusant à l’Iran l’accès à au moins 10 milliards de dollars piégés dans des comptes à l’étranger en raison des sanctions américaines, a déclaré Zarif. reviendra au plein respect de l’accord initial «à la minute» où les États-Unis se joindront formellement, ils augmenteront encore leur stock d’uranium enrichi à 20% jusqu’au retour des États-Unis, a-t-il déclaré. (Mises à jour sur les actions de l’Iran sur les inspections internationales commençant au septième paragraphe. ) Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités commerciales la plus fiable. © 2021 Bloomberg LP