Le chien de garde nucléaire de l’ONU et l’Iran conviennent de prolonger la surveillance jusqu’en juin

Lors d’une conférence de presse lundi, le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a déclaré que l’envoyé iranien a informé lundi le chien de garde nucléaire de l’ONU qu’il prolongerait formellement un premier accord de surveillance de trois mois jusqu’au 24 juin.

«Je dirais que si cette compréhension était importante en février, elle l’était même à mes yeux plus importante maintenant». Grossi a déclaré dans un communiqué, faisant référence aux préoccupations internationales concernant l’augmentation de l’activité nucléaire de l’Iran.

Cet accord permettra à l’organisme de surveillance de continuer à collecter des informations sur le programme nucléaire iranien pendant que les négociations se poursuivent entre les États-Unis et Téhéran sur le redémarrage du Plan d’action global conjoint de 2015, qui accorde à l’AIEA «Accès 24h / 24» surveiller en permanence les installations nucléaires du pays.

La déclaration du chef de l’AIEA intervient moins de 24 heures après que l’Iran a déclaré que l’accord initial de trois mois avait expiré et que le chien de garde n’aurait plus accès aux sites nucléaires. On ne sait pas ce qui a déclenché le changement d’avis en Iran.

L’AIEA est actuellement responsable de la surveillance de 18 installations dans tout l’Iran et de neuf autres sites afin de garantir le respect des restrictions convenues sur le programme nucléaire de Téhéran.

L’accord temporaire entre l’Iran et l’AIEA a été conclu après que le parlement iranien a approuvé un projet de loi visant à suspendre les inspections internationales de ses installations nucléaires en raison du non-respect par les États-Unis de l’accord nucléaire de 2015 et de la décision de l’Europe de ne pas assouplir les sanctions sur les secteurs pétrolier et bancaire de Téhéran.

Suite à l’annonce de l’AIEA, Kazem Gharibabadi, le représentant permanent de Téhéran auprès de l’ONU, a publié une déclaration sur Twitter confirmant qu’une prolongation avait été conclue et exhortant les autres pays «Saisir l’opportunité supplémentaire offerte par l’Iran de bonne foi pour la levée complète des sanctions d’une manière pratique et vérifiable.»

Des responsables iraniens et des représentants occidentaux sont actuellement engagés dans des négociations à Vienne pour tenter de relancer l’accord nucléaire de 2015, qui s’est effondré après le retrait des États-Unis en 2018 sous l’administration Trump. Jusqu’à présent, quatre séries de pourparlers ont eu lieu, les deux parties déclarant que des progrès avaient été accomplis, mais il reste encore des questions importantes à discuter.

