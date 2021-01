Le ministère américain de la Justice a déclaré qu’il «entamait un examen» de ses propres procédures et d’éventuels échecs suite à la prise d’assaut du Capitole américain la semaine dernière par les partisans de Trump, qui a fait cinq morts.

Dans une déclaration vendredi, l’inspecteur général du DOJ Michael E. Horowitz a annoncé que son bureau serait «Lancer un examen pour examiner le rôle et l’activité du MJ et de ses composantes dans la préparation et l’intervention» aux événements qui se sont déroulés au Capitole américain le 6 janvier.

Horowitz a déclaré que l’enquête «Évaluera s’il y a des faiblesses dans les protocoles, politiques ou procédures du MJ qui ont des effets négatifs» la capacité de lui-même « Ou ses composants » à «Se préparer efficacement» pour l’incident.

Au lendemain de l’émeute, de nombreux Américains ont reproché aux autorités de ne pas avoir suffisamment préparé les troubles, arguant que l’ampleur de la manifestation qui a conduit à la prise d’assaut était claire bien à l’avance – d’autant plus que les manifestations étaient planifiées et organisées sur le plan social. médias.

Parmi les nombreuses vidéos choquantes de la journée, une séquence montre qu’un petit groupe d’officiers en infériorité numérique protégeant le Capitole est facilement poussé à l’écart.

Les partisans de Trump qui protestaient contre la victoire présidentielle du président élu Joe Biden en 2020 sur le président Donald Trump ont détruit des biens, se sont livrés à des violences et ont occupé le Capitole pendant des heures.

Le chef de la police du Capitole américain, Steven Sund, a démissionné à la suite de l’incident – au cours duquel cinq personnes sont mortes, dont un policier décédé des suites de blessures subies pendant l’émeute.

La police du Capitole a également été examinée de près pour le meurtre de l’ancien combattant de l’armée de l’air Ashli ​​Babbitt, l’un des manifestants, qui a été abattu à l’intérieur du bâtiment. Un agent des forces de l’ordre a été filmé en train de tirer mortellement sur Babbitt dans le cou après avoir tenté de grimper à travers une fenêtre du Capitole. Babbitt n’était pas armé.

