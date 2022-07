Le chien de garde informe le panel du 6 janvier sur les textes effacés des services secrets

WASHINGTON (AP) – Le chien de garde du Département de la sécurité intérieure a informé vendredi les neuf membres du comité de la Chambre enquêtant sur l’attaque du Capitole américain de sa découverte selon laquelle les services secrets avaient supprimé des textes vers le 6 janvier, selon deux personnes familières avec le question.

Alors que les législateurs étaient discrets sur ce qu’ils avaient entendu, le briefing à huis clos avec l’inspecteur général, Joseph Cuffari, a eu lieu deux jours après que son bureau a envoyé une lettre aux dirigeants des commissions de la sécurité intérieure de la Chambre et du Sénat indiquant que les agents des services secrets avaient effacé les messages. entre le 5 janvier et le 6 janvier 2021 “dans le cadre d’un programme de remplacement d’appareils”. La suppression est intervenue après que le bureau de surveillance a demandé des dossiers aux agents dans le cadre de son enquête sur les événements entourant l’attaque du 6 janvier, indique la lettre.

Pour le panel du 6 janvier, la conclusion du chien de garde a soulevé la perspective surprenante de preuves perdues qui pourraient éclairer davantage les actions de Donald Trump pendant l’insurrection.

Le représentant Bennie Thompson, président démocrate du panel du 6 janvier à la Chambre, a déclaré vendredi à l’Associated Press que le comité examinait de plus près si des enregistrements avaient pu être perdus. “Il y a eu des positions contradictoires sur la question”, a déclaré le législateur du Mississippi.

Le briefing privé a été confirmé par deux personnes proches du dossier qui ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat pour en discuter.

Les services secrets insistent sur le fait que les procédures appropriées ont été suivies. Le porte-parole de l’agence, Anthony Guglielmi, a déclaré: «L’insinuation selon laquelle les services secrets ont supprimé de manière malveillante des messages texte à la suite d’une demande est fausse. En fait, les services secrets ont pleinement coopéré avec l’OIG à tous égards, qu’il s’agisse d’entretiens, de documents, d’e-mails ou de SMS.

Il a déclaré que les services secrets avaient commencé à réinitialiser leurs appareils mobiles aux paramètres d’usine en janvier 2021 “dans le cadre d’une migration système pré-planifiée de trois mois”. Dans ce processus, certaines données ont été perdues.

L’inspecteur général a d’abord demandé les communications électroniques le 26 février, “après que la migration était bien en cours”, a déclaré Guglielmi.

Les services secrets ont déclaré avoir fourni à l’inspecteur général un nombre important d’e-mails et de messages de discussion contenant des conversations et des détails liés au 6 janvier. Il a également déclaré que les messages texte de la police du Capitole demandant de l’aide le 6 janvier avaient été conservés et fournis au bureau de l’inspecteur général.

La commission sénatoriale de la patrie, qui a compétence sur le département de la sécurité intérieure et des services secrets, attend également un briefing de l’inspecteur général sur la lettre, selon une personne familière avec les discussions de la commission qui n’était pas autorisée à en discuter publiquement.

Le comité du 6 janvier a manifesté un regain d’intérêt pour les services secrets à la suite du témoignage dramatique de l’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson, qui a rappelé ce qu’elle avait entendu sur les actions de l’ancien président Donald Trump le jour de l’insurrection.

Hutchinson se souvient avoir été informé d’une confrontation entre Trump et son service secret alors qu’il demandait avec colère d’être conduit au Capitole, où ses partisans feraient plus tard une brèche dans le bâtiment. Elle s’est également rappelée avoir entendu Trump dire aux responsables de la sécurité de retirer les magnétomètres pour son rassemblement sur l’Ellipse même si certains de ses partisans étaient armés.

Certains détails de ce compte ont été rapidement contestés par ces agents. Robert Engel, l’agent qui conduisait le SUV présidentiel, et le responsable de la sécurité de Trump, Tony Ornato, sont prêts à témoigner sous serment qu’aucun agent n’a été agressé et que Trump ne s’est jamais précipité sur le volant, a déclaré à l’AP une personne proche du dossier. La personne n’a pas discuté de la question publiquement et a parlé sous couvert d’anonymat.

Alors que les preuves continuent d’émerger, le comité de la Chambre du 6 janvier a programmé vendredi sa prochaine audience jeudi aux heures de grande écoute. L’audience de 20 heures, qui est la huitième d’une série qui a débuté début juin, examinera plus en détail la période de plus de trois heures lorsque Trump n’a pas agi alors qu’une foule de partisans a pris d’assaut le Capitole.

Ce sera la première audience aux heures de grande écoute depuis le 9 juin, la première sur les conclusions de la commission. Il a été vu par 20 millions de personnes.

___

L’écrivain d’Associated Press, Gary Fields, a contribué.

Farnoush Amiri et Mary Clare Jalonick (), l’Associated Press