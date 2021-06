Le chien de garde environnemental post-Brexit doit «avoir du mordant» et être indépendant du gouvernement, avertissent les Lords

Un nouveau chien de garde chargé d’appliquer les lois environnementales après le Brexit doit être « totalement indépendant » du gouvernement afin de demander des comptes aux ministres et aux organismes publics, a déclaré le Parlement.

La création du nouvel Office pour la protection de l’environnement (OEP), qui remplacera la surveillance de la Commission européenne, a été embourbée par la controverse après que le gouvernement a déclaré qu’il ferait partie du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra).

L’organisation est mise en place dans le cadre du projet de loi sur l’environnement retardé, qui introduira des réformes environnementales de grande envergure au Royaume-Uni et remplacera de nombreuses lois et structures de l’UE.

Le gouvernement a insisté sur le fait que l’OEP sera indépendant, mais les experts ont déclaré que son conseil d’administration serait décidé par les ministres du Defra, son budget fixé par le gouvernement et l’étendue de sa surveillance également fixée par le gouvernement.

Alors que le projet de loi sur l’environnement est examiné en commission à la Chambre des Lords, les pairs ont soumis le placement de l’OEP dans le Defra à un déluge de critiques.

S’exprimant devant le parlement, le député indépendant Lord Cameron of Dillington a déclaré : « L’OEP sera au centre du nouvel avenir environnemental de notre pays après le Brexit.

«Nous avons tous de grands espoirs et de grandes attentes pour cela – certains, je suppose, peut-être trop élevés. Mais dans toutes nos ambitions d’assurer un avenir plus propre, plus durable et plus riche en biodiversité, je ne peux pas souligner à quel point il est important que nous ayons le bon OEP – et pour le moment, il semble que ce sera un simple outil du corps même qu’il devrait surveiller.

Il a ajouté : « Mon point principal est que l’OEP doit non seulement toujours être indépendant du Defra, mais il doit être perçu comme indépendant du Defra, et pour le moment ce n’est ni l’un ni l’autre. Je trouve cela très inquiétant. »

L’éminent scientifique de l’Université d’Oxford et ancien président de la Food Standards Agency, Lord Krebs, partageait ces préoccupations.

Il a déclaré: « Le gouvernement nous a promis un OEP fort et indépendant et… beaucoup d’entre nous ont le sentiment d’avoir été floués. »

Le député indépendant Lord Hope of Craighead, ancien vice-président de la Cour suprême du Royaume-Uni, a souligné la nécessité pour le nouvel organe d’être totalement indépendant du gouvernement, tout comme la Commission européenne l’a été.

Il a déclaré: « L’indépendance de l’Office pour la protection de l’environnement est cruciale s’il veut avoir la confiance du public. »

L’ancien vice-président conservateur des Communes, Lord Framlingham, a déclaré: «Je prends la parole pour soutenir l’opinion selon laquelle le Bureau de la protection de l’environnement doit non seulement avoir du mordant, mais doit être totalement indépendant de tous les volets du gouvernement.

« L’indépendance est, d’une certaine manière, explicite et une bonne chose en soi, mais il est encore plus important de préciser qu’elle doit être indépendante du gouvernement lorsque les jugements qu’elle devra porter peuvent très bien porter sur des cas dans lesquels un ministère du gouvernement est impliqué.

L’ancien ministre travailliste de l’environnement, Lord Whitty, a déclaré: «Nous voulons un organisme vraiment indépendant sur l’environnement pour faire face à l’immense défi du changement climatique et de la diminution de la biodiversité. Ce n’est pas ça.

Partageant ses inquiétudes au sujet de l’OEP, le pair libéral-démocrate Lord Oates a déclaré: «Il n’a pas de pouvoirs d’exécution forts, ses membres seront nommés et son budget fixé par le gouvernement.

« Il sera soumis aux directives du secrétaire d’État chargé de l’exécution – le secrétaire d’État qui devrait être soumis à cette exécution – et son efficacité sera compromise par les contraintes imposées à l’exécution judiciaire. »

La députée syndicale Lady Jones of Whitchurch a déclaré : « Sans indépendance garantie, la menace d’ingérence politique pèsera toujours sur l’OEP et l’organisation.

En réponse, le ministre de l’Environnement, Lord Goldsmith de Richmond, a défendu les dispositions énoncées dans le projet de loi.

Il a déclaré : « Je réitère notre engagement à mettre en place un organisme indépendant chargé de demander des comptes au gouvernement et aux autres organismes.

« L’OEP sera établi en tant qu’organisme public non ministériel, et nous pensons qu’il s’agit du meilleur modèle pour atteindre un équilibre entre l’indépendance, l’optimisation des ressources et la responsabilité.

Il a ajouté : « Le projet de loi n’accorde au secrétaire d’État aucun pouvoir d’ingérence dans la prise de décision de l’OEP sur des cas spécifiques ou individuels. Le secrétaire d’État ne peut pas dire à l’OEP ce qu’il doit faire d’une manière qui sape son pouvoir discrétionnaire et son obligation de prendre ses propres décisions.

Les avertissements des Lords interviennent après que des avocats experts ont déclaré que la structure de l’OEP pourrait fondamentalement saper l’état de droit et conduire à des protections de l’environnement pires qu’auparavant.

Rapports supplémentaires par PA.