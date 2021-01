Le Pentagone a déclaré qu’il renforcerait sa politique de tolérance zéro à l’égard des suprémacistes blancs et des extrémistes violents après qu’une foule de partisans de Donald Trump a pris d’assaut le Capitole américain la semaine dernière.

Le Bureau de l’inspecteur général (BIG) du Département américain de la défense a déclaré qu’il prévoyait d’évaluer les politiques et programmes visant à réduire «L’extrémisme idéologique au sein des forces armées américaines».

Le BIG se penchera spécifiquement sur la manière dont le Pentagone et ses succursales ont mis en œuvre les politiques d’élimination « Défense active et participation active liées à la doctrine, à l’idéologie ou aux causes des gangs suprématistes, extrémistes ou criminels » par des soldats en service actif. La sonde doit commencer ce mois-ci.

Le Pentagone a «Réaccentué» sa position de tolérance zéro contre les suprémacistes blancs et les groupes cherchant à «Renverser la Constitution américaine» à la suite de la prise d’assaut du Capitole américain à Washington par les partisans du président sortant Donald Trump le 6 janvier, a indiqué le site Web du ministère de la Défense.

«Nous reconnaissons clairement la menace des extrémistes nationaux, en particulier ceux qui épousent la suprématie blanche ou les idéologies nationalistes blanches», a déclaré un haut responsable de la défense aux médias américains.

Nous ne pouvons pas laisser ces choses empirer au sein des organisations et devenir OK. Une fois que cela se produit, vos rapports en souffrent. Donc, notre accent dans tous les rangs est que ce n’est pas OK.

Les membres de l’état-major interarmées ont appelé plus tôt les émeutes au Capitole «Une agression directe» sur le processus constitutionnel qui était « inconsistant » avec la primauté du droit. Les chefs d’état-major interarmées ont promis de soutenir et de défendre la Constitution et ont reconnu que le président élu Joe Biden serait inauguré le 20 janvier.

