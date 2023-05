Le chien de garde du ministère de la Justice découvre qu’un avocat américain du Massachusetts a tenté d’influencer l’élection de l’AD

WASHINGTON (AP) – Le principal procureur fédéral du Massachusetts, qui a annoncé sa démission, a tenté d’influencer le résultat d’une course au procureur de Boston et a violé plusieurs politiques, a déclaré le chien de garde interne du ministère de la Justice dans un rapport publié mercredi.

Le rapport de 161 pages de l’inspecteur général allègue un large éventail d’inconduites de la part de l’avocate américaine Rachael Rollins, qui était auparavant procureure de district pour le comté de Suffolk, qui comprend Boston. Il l’accuse d’avoir divulgué à un journaliste des informations non publiques sur une éventuelle enquête du ministère de la Justice, d’avoir sollicité et accepté 30 billets gratuits pour un match des Boston Celtics et d’avoir accepté le paiement d’une agence de sport et de divertissement pour le voyage et les moyens.

Il s’agit de la condamnation publique la plus cinglante de ces dernières années d’un avocat américain, un poste fédéral prestigieux qui a parfois servi de tremplin vers des fonctions supérieures. Le rapport allègue non seulement des cas répétés d’inconduite et de manque de jugement de la part de Rollins, mais également des efforts pour induire en erreur les enquêteurs du ministère de la Justice lors d’entretiens préalables au rapport.

Le chien de garde a déclaré que Rollins avait utilisé sa position pour tenter d’influencer la course de l’année dernière pour le candidat démocrate au procureur du comté de Suffolk en fournissant des informations potentiellement préjudiciables aux médias sur son successeur, le procureur de district Kevin Hayden, tout en soutenant son rival politique.

Le rapport indique qu’en tant qu’avocat américain, Rollins a aidé le rival de Hayden, Ricardo Arroyo, en « lui fournissant des conseils et une direction de campagne et en coordonnant avec Arroyo les activités pour aider sa campagne ».

Rollins a tenté de convaincre son principal adjoint de publier une lettre laissant entendre que le département enquêtait sur Hayden, selon le rapport. Lorsque cela a échoué, elle a divulgué des informations sensibles sur le département au Boston Herald dans le but de renverser sa candidature, selon le rapport.

Interrogé à ce sujet sous serment lors d’un entretien avec le bureau de l’inspecteur général, Rollins a faussement nié être la source, selon le rapport. Elle ne l’a admis qu’après avoir été confrontée à des SMS montrant qu’elle était la source de la fuite.

L’avocat de Rollins a déclaré mardi à l’Associated Press que Rollins démissionnerait d’ici la fin de la journée de vendredi, affirmant qu’elle « comprend que sa présence est devenue une distraction ».

L’AP a été le premier à signaler en novembre que le bureau de l’inspecteur général avait ouvert une enquête sur Rollins suite à sa comparution en juillet dernier lors d’une collecte de fonds du Comité national démocrate. L’AP a rapporté que l’enquête s’était élargie pour examiner d’autres problèmes, tels que l’utilisation potentielle par Rollins de son téléphone portable personnel pour les affaires du ministère de la Justice.

C’est une réprimande extraordinaire d’un haut responsable de l’application des lois qui a demandé à deux reprises au vice-président Kamala Harris de voter pour être confirmé comme avocat américain au milieu d’une vive opposition républicaine.

« Je suis profondément préoccupé par l’inconduite de Mme Rollins, comme détaillé dans les rapports de l’inspecteur général et du conseiller spécial, et je soutiens sa démission immédiate », a déclaré le sénateur démocrate Dick Durbin de l’Illinois, président de la commission judiciaire du Sénat.

Il est extrêmement rare qu’un avocat américain démissionne pour des raisons d’éthique, et la décision de Rollins est embarrassante pour le ministère de la Justice du procureur général Merrick Garland, qui s’est engagé à restaurer sa réputation d’indépendance politique après des années tumultueuses sous le président républicain Donald Trump.

L’enquête de l’inspecteur général a commencé l’année dernière après le sénateur Tom Cotton. R-Ark., qui avait tenté de bloquer sa confirmation, a exhorté le chien de garde à examiner si l’apparition de Rollins à la collecte de fonds dans une maison à Andover, Massachusetts, violait le Hatch Act, une loi qui limite l’activité politique des employés du gouvernement.

Rollins, qui n’a servi que 16 mois en tant qu’avocat américain, a fait l’objet d’une enquête la majeure partie de ce temps. Elle a reconnu lors d’une réunion avec des journalistes en décembre que sa première année en tant qu’avocate américaine avait été « cahoteuse » et qu’elle « apprenait encore le système ».

Elle a été la première femme de couleur à devenir procureure de district dans le Massachusetts et la première femme noire à occuper le poste d’avocate américaine dans le Massachusetts.

Son avocat, Michael Bromwich, un ancien inspecteur général du ministère de la Justice, a déclaré mardi dans une déclaration à l’AP que Rollins était « profondément honorée » d’avoir servi comme avocate américaine et « incroyablement fière de tout ce que son bureau a accompli pendant ce temps limité, en particulier dans les domaines de la violence armée et des droits civils.

Il a déclaré que Rollins était « optimiste quant à la poursuite du travail important qu’elle a commencé, mais comprend que sa présence est devenue une distraction ».

Deux personnes informées de l’enquête de l’inspecteur général ont déclaré à l’AP l’année dernière qu’elle examinait également l’utilisation par Rollins de son téléphone portable personnel et un voyage qu’elle a effectué en Californie et qui a été payé par un groupe extérieur. Les personnes ont parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à discuter publiquement de l’enquête.

En réponse à un article du Boston Herald de juillet soulevant des questions sur son apparition à la collecte de fonds, Rollins a déclaré dans un tweet qu’elle « avait l’approbation » de rencontrer la première dame Jill Biden et qu’elle avait quitté l’événement tôt pour prendre la parole lors de deux événements communautaires, ajoutant « Bien essayé quand même. » Une personne familière avec les discussions avant cet événement a cependant déclaré à l’AP que Rollins n’avait reçu qu’une autorisation limitée pour rencontrer Biden à l’extérieur de la maison.

En plus d’examiner la collecte de fonds, le bureau de l’inspecteur général a copié le contenu du téléphone de certains employés du bureau de Rollins dans le cadre de leur examen de l’utilisation possible par Rollins de son téléphone personnel pour les affaires du département, a rapporté l’AP.

Rollins a été élu procureur du comté de Suffolk en 2018, battant le candidat soutenu par le titulaire de longue date et par des groupes de police et devenant le candidat démocrate dans le cadre d’une vague de procureurs progressistes.

En tant que procureure de district, elle s’est engagée à lutter contre l’incarcération de masse et les disparités raciales dans le système judiciaire et a exprimé ouvertement la nécessité d’une réforme de la police à la suite des meurtres très médiatisés de personnes de couleur par les forces de l’ordre à travers les États-Unis. Elle a également poussé des changements ambitieux en matière de justice pénale, notamment une politique visant à ne pas poursuivre certains crimes de bas niveau tels que le vol à l’étalage.

Durkin Richer a rapporté de Boston.

Alanna Durkin Richer, Lindsay Whitehurst et Eric Tucker, Associated Press