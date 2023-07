Le chien de garde des médias russes met sur liste noire les médias liés au chef mercenaire de Wagner

Le chien de garde des médias russes a mis sur liste noire au moins cinq médias affiliés au chef des mercenaires de Wagner Yevgeny Prigozhin et a bloqué leurs sites Web en Russie. Cette décision est intervenue après que les combattants de Wagner ont pris le contrôle d’un quartier général militaire russe et ont avancé sur Moscou dans ce qui semble avoir été une tentative d’insurrection.

Depuis samedi, les sites Web de l’agence de presse RIA FAN et quatre portails d’information en ligne contrôlés par la société holding de médias Patriot de Prigozhin « People’s News », « Neva News », « Politics Today » et « Economy Today » – ont été inscrits sur une liste noire sites gérés par le chien de garde des communications, Roskomnadzor.

Des informations non confirmées dans les médias russes ont affirmé vendredi que Prigozhin lui-même avait ordonné la fermeture de Patriot, basé à Saint-Pétersbourg. Prigozhin n’a pas directement confirmé ou nié les informations.

Patriot, fondée en 2019 pour rassembler les actifs médiatiques et Internet de Prigozhin, comprenait l’Agence de recherche Internet, la soi-disant «ferme de trolls» liée aux tentatives russes d’ingérence dans les élections américaines.

Le directeur de Patriot, Yevgeny Zubarev, a déclaré cette semaine que l’Agence de recherche sur Internet, qui était chargée de mener des opérations d’influence en ligne pour faire avancer les intérêts russes, avait opéré sous le contrôle de Prigozhin depuis 2009 avant d’être placée sous l’égide de Patriot. .

À l’approche de l’élection présidentielle américaine de 2016, des employés de l’IRA se sont régulièrement fait passer pour des Américains pour offrir une aide financière aux mouvements de protestation américains s’attaquant à des sujets de division sociale, selon une enquête menée en 2017 par le journal russe RBC.

L’enquête, basée sur les comptes de plusieurs employés de l’IRA, a identifié plus de 100 comptes Facebook, Instagram et Twitter qui auraient été utilisés pour contacter des militants basés aux États-Unis offrant de l’aide pour organiser des manifestations et des événements, en se concentrant sur les relations raciales et les droits des armes à feu, entre autres. problèmes de pages.

Prigozhin a admis en novembre qu’il s’était ingéré dans les élections de 2016.

Lui et ses combattants ont échappé aux poursuites et se sont vu offrir refuge en Biélorussie la semaine dernière après que le président du Bélarus a aidé à négocier un accord pour mettre fin à ce qui semblait être une insurrection armée du groupe de mercenaires.

Le groupe de médias de Prigozhin comprenait des dizaines de médias, dont RIA FAN, l’agence de presse dont la filiale américaine USA Really a mis au pilori les « médias grand public » et a fait l’éloge du président de l’époque, Donald Trump, dans son énoncé de mission.

The Associated Press