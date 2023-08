Le chien de garde des élections sous le feu des critiques pour ne pas avoir remarqué un énorme piratage pendant plus d’un an

Le chien de garde des élections britanniques était hier soir sur la grille pour ne pas avoir remarqué un piratage majeur pendant plus d’un an.

Les cyber-attaquants ont eu accès aux détails de 40 millions d’électeurs en août 2021, mais n’ont été détectés qu’en octobre 2022.

David Davis a déclaré: « Le public s’attendra à ce que les personnes appropriées agissent de toute urgence » Crédit : Alamy

La Commission électorale n’a annoncé la violation massive de la sécurité par des « acteurs hostiles » que cette semaine et hier, elle a fait face à la fureur de ce manquement.

Les électeurs touchés par le piratage se sont rendus en ligne pour demander aux patrons des explications sur les raisons pour lesquelles il a fallu si longtemps pour les repérer.

L’ancien ministre du Cabinet, David Davis, a déclaré au Sun: «Les organismes publics comme la Commission électorale ont un sérieux devoir de diligence lorsqu’il s’agit de gérer les données publiques, et ils semblent avoir échoué lamentablement à cet égard.

« Le public s’attendra à ce que les personnes appropriées agissent de toute urgence. »

Les experts pensent que le piratage était une attaque parrainée par l’État, mais des sources ont depuis suggéré que la Russie n’était pas le principal suspect.

James Sullivan, directeur de la recherche sur la cybersécurité au Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, a déclaré: «La plupart des cyberopérations dirigées par l’État sont menées pour recueillir des renseignements et espionner.

« Et quand nous regardons certaines des données qui ont été consultées, il n’y a eu aucun impact financier de cet incident pour autant que nous le sachions.

« Il est très probable que la raison de cette intrusion, compte tenu du type de données consultées et du temps passé par l’adversaire sur le réseau, corresponde à une cyber-opération dirigée par l’État. »