NATIONS UNIES (AP) – Le chien de garde mondial des armes chimiques a critiqué la Syrie pour ne pas avoir déclaré une installation de production d’armes chimiques et répondu à 18 autres questions, tandis que la Russie a accusé le chien de garde de mener une «croisade politique» contre son proche allié, le gouvernement syrien.

L’affrontement a eu lieu vendredi lors de la réunion mensuelle du Conseil de sécurité de l’ONU sur les armes chimiques de la Syrie, où le directeur général de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, Fernando Arias, a informé les membres pour la première fois depuis mai et a été frappé par des questions de l’ONU russe. Ambassadeur Vassily Nebenzia.

Arias a déclaré que sept ans après l’adhésion de la Syrie à la Convention sur les armes chimiques en 2013, sa déclaration chimique initiale n’avait pas résolu «les lacunes, les incohérences et les divergences» et «ne peut toujours pas être considérée comme exacte et complète».

Il a déclaré à la réunion virtuelle que l’une des 19 questions en suspens est une installation de production d’armes chimiques qui, selon le gouvernement du président Bashar Assad, n’a jamais été utilisée pour produire des armes, mais où l’OIAC a recueilli des matériaux et des échantillons indiquant «que la production et / ou la militarisation de la guerre chimique des agents neurotoxiques ont eu lieu.

Arias a déclaré que l’OIAC avait demandé à la Syrie de déclarer les types et quantités exacts d’agents chimiques sur le site, mais n’avait obtenu aucune réponse.

La nouvelle ambassadrice de Grande-Bretagne aux Nations Unies, Barbara Woodward, a déclaré qu’un autre problème non résolu dans la déclaration de la Syrie concerne les milliers de munitions et des centaines de tonnes d’agents chimiques que la Syrie n’a pas pris en compte.

Un mécanisme d’enquête conjoint ONU-OIAC a accusé la Syrie d’avoir utilisé du chlore et de l’agent neurotoxique sarin pendant sa guerre civile, tandis que le groupe État islamique était accusé d’avoir utilisé du gaz moutarde à deux reprises en 2015 et 2016.

En avril de cette année, une enquête de l’OIAC a accusé l’armée de l’air syrienne d’une série d’attaques chimiques utilisant du sarin et du chlore fin mars 2017 dans la ville centrale de Latamneh. Arias a déclaré fin octobre que la Syrie n’avait pas respecté le délai de 90 jours fixé en juillet pour déclarer les armes utilisées dans les attaques contre Latamneh et pour divulguer ses stocks de produits chimiques.

La France, soutenue par plus de 40 pays, a proposé que l’OIAC suspende les «droits et privilèges» de la Syrie, qui comprendraient ses droits de vote au sein de l’OIAC, pour ne pas avoir respecté l’échéance de juillet. Les 193 États membres de l’OIAC devraient reprendre la proposition lors de leur réunion du printemps 2021.

La Russie Nebenzia a accusé l’OIAC de soutenir les nations occidentales qui ont tenté «en vain» de renverser le gouvernement d’Assad avec l’aide de groupes d’opposition. «Et ils maintiennent ce récit anti-syrien malgré toutes les divergences ou contre-preuves présentées par la Syrie, la Russie et des experts indépendants et exploitent ces allégations dans leur croisade politique contre le gouvernement Assad», a-t-il dit.

Nebenzia a posé huit questions détaillées à Arias, alléguant que l’OIAC a utilisé deux poids deux mesures, n’a pas maintenu la «chaîne de garde» des preuves et a tenté de «fermer les yeux» sur 200 tonnes de précurseurs d’armes chimiques portées disparues en Libye. parallèle faisant pression sur la Syrie pour expliquer la «disparition» de quantités même infimes de substances chimiques. » Il a également demandé pourquoi les préoccupations des inspecteurs n’auraient pas été prises en compte par l’OIAC.

Arias a répondu à huis clos après la réunion ouverte, ses réponses n’ont donc pas été rendues publiques.

Avant la réunion, les membres du Conseil, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, la Belgique et l’Estonie, ainsi que l’Irlande et la Norvège, qui rejoignent le Conseil le 1er janvier, ont publié une déclaration commune exprimant «leur plein soutien à l’OIAC» et à Arias.

Les sept nations européennes ont soutenu l’action contre la Syrie pour les attaques contre Latamneh et ont souligné leur soutien aux efforts visant à recueillir des preuves de violations des droits de l’homme, du droit international humanitaire et des abus «en vue de futures poursuites judiciaires».

L’ambassadeur d’Allemagne à l’ONU, Christoph Heusgen, a accusé la Russie de «saper l’OIAC», mais il a déclaré au conseil qu’elle avait échoué parce que l’organisation reste forte et respectée.

L’ambassadeur adjoint américain Richard Mills a soutenu le «travail impartial et indépendant» de l’OIAC et a exhorté «les catalyseurs du régime d’Assad, en particulier la Russie, à encourager la Syrie à faire connaître son utilisation d’armes chimiques et ses stocks d’armes chimiques actuels».