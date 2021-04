Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a déclaré vendredi qu’il se félicitait de la nouvelle législation régissant l’intelligence artificielle, mais a déclaré qu’une interdiction de l’utilisation de l’identification biométrique à distance en public est « nécessaire. »

«Une approche plus stricte est nécessaire étant donné que l’identification biométrique à distance, dans laquelle l’IA (intelligence artificielle) peut contribuer à des développements sans précédent, présente des risques extrêmement élevés d’intrusion profonde et non démocratique dans la vie privée des individus». dit-il dans un communiqué.

«Le CEPD se concentrera en particulier sur la définition de limites précises pour les outils et systèmes susceptibles de présenter des risques pour les droits fondamentaux à la protection des données et à la vie privée.»

Le chien de garde l’a dit « regrets » pour voir que la Commission européenne n’a pas répondu à ses appels antérieurs visant à interdire les systèmes d’identification biométrique, y compris la reconnaissance faciale, à partir des espaces publics.

Le CEPD analysera mercredi les propositions de loi sur l’intelligence artificielle présentées par la Commission.

Le projet de règles, qui doit encore être approuvé par les États membres et le Parlement européen, appelle à des systèmes d’IA classés comme « risque élevé » être strictement limités avant leur déploiement.

Certains systèmes seraient complètement interdits, notamment l’IA qui manipule le comportement humain – comme les jouets pour enfants encourageant les activités dangereuses – et les systèmes permettant aux gouvernements de donner aux citoyens des «scores sociaux».

La Commission déclare que tous les systèmes d’identification biométrique à distance sont réputés « risque élevé, » même si de légères exceptions seraient faites pour leur utilisation pour retrouver des enfants disparus ou prévenir des attaques terroristes.

Les propositions ont suscité les critiques de certains militants, dont European Digital Rights, un collectif d’organisations non gouvernementales.

Sarah Chander, conseillère principale en intelligence artificielle pour le groupe, a déclaré le projet de loi «N’interdit pas toute l’étendue des utilisations inacceptables de l’IA», laissant un «Écart inquiétant pour les technologies discriminatoires et de surveillance utilisées par les gouvernements et les entreprises.»

