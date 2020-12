L’Agence européenne des médicaments a averti les pays de l’UE de ne pas précipiter l’autorisation des vaccins Covid-19, les exhortant à attendre l’achèvement de leur propre mécanisme de réglementation.

Mercredi matin, le Royaume-Uni a annoncé qu’il avait délivré une autorisation d’urgence pour le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19, ce qui en faisait le premier pays à approuver l’utilisation généralisée d’un vaccin contre le coronavirus.

Alors que la nouvelle a été accueillie avec des éloges au niveau national, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, se disant ravi de son approbation rapide, les autorités et les législateurs de l’UE ont critiqué cette accélération.

L’Agence européenne des médicaments a répondu à la décision du Royaume-Uni en déclarant que «L’EMA considère que l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle est le mécanisme de réglementation le plus approprié à utiliser dans l’urgence pandémique actuelle.» La justification de l’EMA est que le processus européen repose sur plus de preuves et de contrôles que la procédure d’urgence du Royaume-Uni.

L’éminent législateur européen Peter Liese, membre du parti de la chancelière allemande Angela Merkel, a qualifié le processus d’urgence du Royaume-Uni de problématique, craignant qu’il n’ait été fait trop rapidement et avertissant les autres pays du bloc d’éviter de répéter les actions britanniques. «Quelques semaines d’examen approfondi par l’Agence européenne des médicaments valent mieux qu’une autorisation de mise sur le marché d’urgence hâtive d’un vaccin.»

Le régulateur britannique a rejeté les critiques, affirmant qu’aucun coin n’avait été coupé dans le processus d’examen et le qualifiant de minutieux et rigoureux: «Il est très clair que des équipes distinctes ont travaillé en parallèle pour réaliser l’examen le plus rigoureux de ce vaccin.»

Après avoir approuvé le vaccin et commandé 40 millions de doses de vaccin, le Royaume-Uni commencera à distribuer les vaccins dans les prochains jours, alors que le NHS se prépare, ce que le gouvernement a décrit comme le programme de vaccination le plus complet que le pays ait jamais vu.

