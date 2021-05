Le régulateur financier britannique a lancé une enquête sur les activités «potentiellement criminelles» liées à l’effondrement de Greensill Capital, pour laquelle David Cameron a travaillé en tant que conseiller principal.

L’annonce est intervenue alors qu’un nouveau dossier révélait comment l’ancien Premier ministre a bombardé des ministres du gouvernement, notamment Rishi Sunak, Michael Gove et Nadhim Zahawi – ainsi que des responsables du 10 Downing Street, du Trésor et de la Banque d’Angleterre – avec des dizaines de textes, des messages WhatsApp, e-mails et appels téléphoniques pendant quatre mois alors qu’il se battait pour obtenir l’accès de Greensill au support Covid.

Signant ses messages «Dc» ou «De», M. Cameron a qualifié la décision d’exclure l’entreprise du mécanisme de financement des entreprises Covid de plusieurs milliards de livres du Trésor (CCFF) de «dingue» et de «folle» et a pressé à plusieurs reprises les ministres et les fonctionnaires de rencontrer fondateur Lex Greensill.

M. Greensill a nié que son entreprise était une «fraude» ou un «stratagème de Ponzi» car il a été soumis à plus de trois heures d’interrogation par des députés du Comité du Trésor de la Chambre des communes, qui mène l’une des huit enquêtes sur l’effondrement.

Le financier australien a déclaré avoir été embauché par Cameron en 2012 sans frais pour le gouvernement pour travailler au Cabinet Office sur l’amélioration de l’accès au crédit des petites entreprises.

Mais il a déclaré que ce n’était «absolument pas» le cas où il avait utilisé le poste pour faire pression pour travailler pour Greensill et a déclaré qu’il n’était «pas possible» qu’un rapport qu’il a écrit préconisant le financement de la chaîne d’approvisionnement pour les pharmacies se soit retrouvé dans la boîte rouge du Premier ministre. – bien qu’il ait reconnu plus tard qu’il aurait pu y être placé par son ami Jeremy Heywood, alors haut fonctionnaire du 10 Downing Street.

M. Greensill a déclaré avoir rencontré M. Cameron «plusieurs fois» alors qu’il travaillait au Cabinet Office et l’a engagé plus tard en tant que conseiller afin d’améliorer la «notoriété de la marque» de l’entreprise après qu’il est devenu clair que les clients potentiels n’en avaient pas entendu parler.

Cameron était «un employé de PAYE» et non un membre du conseil, mais assistait régulièrement aux réunions du conseil, a-t-il déclaré. L’ancien Premier ministre a reçu «moins de 1%» d’options sur actions dans l’entreprise en échange de son «analyse et de sa réflexion géopolitique», a déclaré M. Greensill.

Il a confirmé que l’ancien Premier ministre l’avait accompagné sur les jets privés de Greensill Capital, mais a refusé de dire à quel point Cameron en faisait usage.

M. Greensill a nié que le directeur de la société Bill Crothers ait rejoint alors qu’il était encore directeur commercial du gouvernement, bien qu’il ait reconnu qu’il travaillait encore pour la fonction publique pendant quelques mois après avoir pris le poste du secteur privé.

Rejetant les allégations de conflit d’intérêts, M. Greensill a déclaré: «M. Crothers ne faisait pas pression sur le gouvernement. Nous n’avons eu aucune entreprise gouvernementale pendant deux ans et demi après son arrivée dans l’entreprise. Son objectif était le secteur privé.

La huitième enquête sur l’effondrement de Greensill a été annoncée aujourd’hui par le patron de la Financial Conduct Authority, Nikhil Rathi, qui a déclaré qu’il y avait eu plusieurs allégations sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise avait échoué, «dont certaines sont potentiellement de nature criminelle».

«Nous coopérons également avec nos homologues d’autres agences d’application et de réglementation du Royaume-Uni, ainsi qu’avec les autorités d’un certain nombre de juridictions étrangères», a déclaré M. Rathi.

M. Cameron doit faire face au comité du Trésor jeudi cette semaine, lorsqu’il sera également grillé par le comité des comptes publics multipartite, qui examine la valeur de l’argent des contribuables fourni par le modèle de financement de la chaîne d’approvisionnement de Greensill.

La cache des communications publiées par M. Cameron et publiées par le Comité du Trésor aujourd’hui a montré que l’ex-Premier ministre et son bureau ont envoyé environ 80 SMS, WhatsApp et e-mails aux ministres et fonctionnaires entre le 5 mars et le 26 juin 2020, avec de multiples contacts sur certains journées.

Initialement jeté sur un ton copieux alors que M. Cameron demandait des réunions et offrait des déjeuners – disant au haut fonctionnaire du Trésor qu’il avait hâte de «vous voir avec Rishi pour un coup de coude ou un coup de pied» – les messages sont devenus plus urgents à mesure que la décision du CCFF arrivait.

Le 3 avril, il a déclaré au secrétaire permanent du Trésor, Tom Scholar, qu’il était «véritablement déconcerté» par cette décision et qu’il avait demandé une discussion téléphonique sur ce qu’il considérait être une décision «dingue», ajoutant qu’il «appelait CX (chancelier de l’Échiquier), Gove, tout le monde »pour essayer de résoudre le problème.

Le même jour, il a envoyé un texto à Sunak lui-même pour qualifier la décision du Trésor de «folle» et lui demander «d’appeler à tout moment sur ce numéro».

Cameron a également envoyé des SMS et des courriels au conseiller spécial du 10 Downing Street, Sheridan Westlake, lui disant qu’il y avait «un problème imminent que vous pouvez aider à résoudre».

Dans un texte adressé le même jour au ministre du Cabinet, Michael Gove, Cameron a écrit: «Je sais que vous êtes maniquement occupé – et que vous faites un excellent travail au fait (c’est vraiment difficile et je pense que l’équipe s’en sort extrêmement bien). Mais avez-vous un moment pour un mot? Je suis sur ce numéro et v gratuit. Tous mes bons vœux De.

Après que des amendements aient été apportés aux propositions de Greensill, Cameron a de nouveau envoyé un texto à Sunak le 22 avril, l’exhortant à «lui donner un autre coup de pouce au-dessus de la ligne d’arrivée» et insistant sur le fait que c’était «clairement dans l’intérêt national».

Les messages révèlent également qu’en juin, M. Cameron a contacté à la fois M. Sunak et le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi pour demander que le prêt maximal que Greensill pourrait consentir dans le cadre du programme de soutien de Covid du Trésor public soit porté de 50 millions de livres à 200 millions de livres sterling, décrivant la différence comme «plutôt crucial ».

Les contacts ont pris fin le 26 juin par un texte à M. Glen disant: «Merci pour votre aide. Désolé, la réponse est non, mais nous apprécions l’engagement. Tous mes bons voeux. De. »

En comparaissant devant le Comité du Trésor, M. Greensill a déclaré qu’il acceptait «l’entière responsabilité» de la disparition de son entreprise, mais a déclaré que la raison ultime était que Tokio Marine et d’autres assureurs avaient retiré leur couverture.

Mais les membres du comité étaient sceptiques quant à savoir si le modèle commercial aurait pu survivre.

Le député conservateur Felicity Buchan l’a décrit comme «de simples prêts non garantis … déguisés en créances» et Dame Angela Eagle a suggéré que Greensill vendait des investissements titrisés basés sur des actifs futurs projetés qui n’étaient peut-être que «le fruit de l’imagination de quelqu’un».

Mais M. Greensill a insisté sur le fait que la société ne fournissait jamais que des financements garantis par des actifs réels. «À aucun moment il n’y a eu de position où les actifs n’existaient pas», a-t-il déclaré.

M. Greensill a confirmé que son entreprise avait accordé des prêts totalisant 418,5 millions de livres sterling dans le cadre des programmes de prêt du gouvernement contre les coronavirus, dont quelque 334,8 millions de livres sterling étaient garantis par la British Business Bank.

Mais il a refusé de dire quelle partie de cette somme a été prêtée à des sociétés exploitées par Sanjeev Gupta, le propriétaire de Liberty Steel en difficulté. Il a rejeté la suggestion de l’ancien ministre du Trésor Lord Myners selon laquelle l’affaire avait coûté 3 à 5 milliards de livres au contribuable, insistant: «Il n’y a eu aucune perte pour le contribuable.»

Le membre du comité Siobhain McDonagh a accusé M. Greensill de «fraude» et a suggéré que son objectif était de transférer l’exposition aux entreprises Gupta «dans les livres du gouvernement, et finalement le contribuable britannique, en utilisant un ancien Premier ministre pour aider votre cas». M. Greensill a répondu: « Je ne suis pas d’accord avec votre évaluation. »