Le chien de garde de la stabilité financière du Trésor affirme que la fraude est endémique sur les marchés des devises numériques

Le marché de la crypto-monnaie est en proie à la fraude, au non-respect des lois en vigueur et à de fortes fluctuations de la volatilité, mais la récente implosion de l’échange de devises numériques FTX n’a ​​pas entravé le système financier au sens large, selon un rapport publié vendredi par la surveillance de la stabilité financière du Trésor. Comité.

“FTX est un choc pour ce marché”, a déclaré un responsable du Trésor, ajoutant que la faillite souligne l’inquiétude du comité concernant la cryptographie mise en évidence dans un rapport publié en octobre.

Le comité, qui a été créé après la crise financière pour identifier les risques imminents pour le système financier, a réitéré son appel au Congrès pour qu’il adopte une législation permettant aux régulateurs américains de contrôler les marchés des crypto-actifs qui ne sont pas des valeurs mobilières.

Le conseil a également déclaré que les législateurs doivent s’attaquer à l’arbitrage réglementaire, lorsque les entreprises profitent d’une réglementation plus favorable ou plus légère dans plusieurs juridictions pour contourner une surveillance plus stricte aux États-Unis.

Le groupe utilise les données du Consumer Financial Protection Bureau, de la Federal Trade Commission et de la Securities and Exchange Commission, entre autres agences, pour mettre en lumière la fraude en crypto. Sur 8 300 plaintes cryptographiques reçues par la base de données des plaintes des consommateurs du CFPB entre octobre 2018 et septembre 2022, 40 % semblaient être une « fraude ou une escroquerie ».

Selon la FTC, plus de 46 000 personnes ont perdu plus d’un milliard de dollars sur le trading de crypto à cause d’escroqueries et de fraudes entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars.

Depuis l’exercice 2019, la SEC a reçu plus de 23 000 conseils, plaintes et références concernant les marchés de la cryptographie.

Mais alors que l’échec de FTX “a précipité la baisse des prix du Bitcoin et d’autres crypto-actifs”, il y a eu “un impact limité sur le système financier américain au sens large” en raison du cadre réglementaire actuel, selon le rapport.

Le comité a averti que cela pourrait changer rapidement si les participants aux systèmes cryptographiques et financiers traditionnels continuaient à concevoir des moyens de se chevaucher, augmentant ainsi l’urgence d’une surveillance réglementaire accrue.

Les banques traditionnelles, par exemple, détiennent des pièces stables dans le cadre de leurs actifs de réserve, les investisseurs de détail utilisent de plus en plus l’effet de levier pour échanger des crypto-monnaies et la crypto est également devenue plus largement disponible via certaines sociétés de services financiers traditionnelles. Le Stablecoin est considéré comme un type de crypto-monnaie moins risqué car il cherche à réduire la volatilité des prix en dérivant sa valeur d’une devise ou d’une marchandise traditionnelle fixe, comme le dollar américain ou l’or.

“De telles interconnexions élargiraient les effets des chocs qui proviennent de l’écosystème des actifs numériques”, indique le rapport.