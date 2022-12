Le chien de garde de la Chambre des lords demande la suspension d’un pair qui a « fait pression sur Matt Hancock » pour la société de désinfection Covid

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un pair héréditaire qui aurait fait pression sur le secrétaire à la santé au nom d’une entreprise commercialisant des produits désinfectants Covid-19, tout en recevant une provision mensuelle de 3000 £ par l’entreprise, devrait être suspendu de la Chambre des lords, a déclaré un chien de garde.

Le Lords Conduct Committee a recommandé que le comte de Shrewsbury reçoive une suspension de neuf mois pour ses actions et – séparément – ​​que la baronne du Labour Goudie soit suspendue pendant six mois pour avoir prétendument enfreint les règles de conduite en utilisant sa position de pair pour aider une entreprise lui verser des milliers d’euros.

Le comte de Shrewsbury, qui était affilié aux conservateurs jusqu’en octobre, aurait approché des ministres – dont le secrétaire à la Santé de l’époque, Matt Hancock – et d’autres responsables au nom de la société de soins de santé SpectrumX.

L’actuel comte de Shrewsbury a pris son titre en 1980 (Parlement britannique)

Il a travaillé comme consultant pour l’entreprise pendant 19 mois entre 2020 et 2022, période au cours de laquelle il a été payé environ 57 000 £ au total et a également travaillé comme whip du gouvernement, selon le rapport.

À l’époque, l’entreprise cherchait à obtenir une approbation réglementaire pour de nombreux produits, notamment des désinfectants pour les mains et un tunnel de désinfection sans rendez-vous connu sous le nom de SpectriPOD que le comte cherchait à promouvoir, selon le chien de garde.

Le comte avait fait valoir que son travail pour l’entreprise était une “affaire ouvertement commerciale” et a affirmé qu’il considérait ses approches avec les ministres de la même manière que l’approche de “clients potentiels” avec des “enjeux substantiels dans la réouverture” des locaux après le verrouillage, selon le rapport.

Il a déclaré son intérêt en tant que conseiller de SpectrumX et n’a jamais cherché à “influencer la politique”, a soutenu le comte, qui est entré à la Chambre des lords en 1980. Le pair a affirmé qu’il “n’avait jamais pensé” que ses activités pourraient être en violation de le code de conduite des Lords.

Mais le commissaire aux normes Akbar Khan l’a accusé d’une violation « flagrante » du code alors que le comité suggérait que le comte « n’avait pas agi avec une malhonnêteté délibérée ».

M. Khan et le comité de conduite ont tous deux recommandé une suspension de neuf mois qui, si elle était votée par ses pairs le mois prochain, serait la peine de lobbying la plus sévère jamais infligée à un membre de la chambre.

La baronne Goudie a fait suspendre le whip travailliste, a déclaré un porte-parole du parti (Parlement britannique)

Dans son enquête, le commissaire a conclu que le pair avait enfreint le code “en fournissant des conseils et des services parlementaires en échange d’un paiement”, et a averti que de telles infractions “causaient naturellement une grande atteinte à la réputation en érodant la confiance du public dans les politiciens et dans les institutions démocratiques”.

Le comte, dont le nom complet est Charles Henry John Benedict Crofton Chetwynd Chetwynd-Talbot, s’est référé aux commissaires aux normes après que des allégations sur sa conduite aient été rapportées par le L’heure du dimanche en juin.

Vendredi, la commission a rapporté séparément que la baronne Goudie avait enfreint les règles interdisant aux pairs de tirer profit de leur pairie en échange de la fourniture de conseils ou de services parlementaires – une accusation qu’elle réfute.

La commissaire aux normes, Martin Jelley, a découvert qu’elle avait conseillé la société de crémation écologique ecoLegacy sur les parlementaires à approcher et avait enregistré ses intérêts trop tard.

Elle a également enfreint les règles en proposant de réserver une salle de comité à ecoLegacy pour dialoguer avec les politiciens, et en commandant des recherches à la Lords Library sur la crémation et la pollution de l’air, a constaté le commissaire.

Le comité a déclaré que Lady Goudie avait reçu un total de 20 000 € sur 10 mois après avoir conclu un accord de conseil avec l’entreprise en 2016.

Le pair a fait valoir que l’enquête avait été injuste, en partie parce qu’elle avait eu lieu six ans après l’événement et parce que le jugement était basé en partie sur d’anciens courriels qui, selon elle, lui avaient été en grande partie envoyés plutôt que par elle.

Mais le comité de conduite a fait écho à la recommandation du commissaire de la suspendre des Lords pendant six mois – rejetant son appel selon lequel la sanction proposée était «manifestement excessive et totalement disproportionnée».

La baronne Goudie, nommée pair à vie en 1998, a déclaré : “Six ans et demi après les faits allégués, j’ai été accusée par un ancien collègue de “défense rémunérée” et d’une déclaration tardive d’intérêts.

“Je réfute totalement la première allégation sur laquelle le commissaire n’a fait aucune conclusion et m’excuse sincèrement pour ma déclaration tardive en 2016, avant laquelle j’avais utilisé la Lords Library à une occasion pour vérifier des faits pertinents à mes intérêts.”

Un porte-parole des Labour Lords a déclaré Le gardien: « Le whip en chef a informé la baronne Goudie qu’elle est suspendue du whip du travail. D’autres discussions auront lieu à son retour à la maison.