Le chien de compagnie Ruby sauve son propriétaire du lac Arbutus dans le Michigan

Le chien aux taches brunes et blanches a aidé à sauver son propriétaire d’une situation potentiellement mortelle, permettant à un policier de “effectuer un sauvetage sur glace” alors qu’il ne pouvait pas l’atteindre en raison de l’état des glaces, a déclaré la police de l’État du Michigan dans un communiqué. déclaration .

« Ruby, viens ici ! Viens ici, Ruby ! Bennetts beugle avant que le chien ne se précipite vers l’officier. Il attache ensuite un disque de sauvetage orange vif à son collier avec un morceau de corde et exhorte son propriétaire à la rappeler.

L’homme tombé attrape le disque et Bennetts lui demande de « donner un coup de pied ». « Continuez à tirer le disque », crie-t-il : « Tirez, tirez, tirez !

Finalement, il émerge de l’eau glacée et est traîné sur la neige sur le ventre, avec Ruby, vers un lieu sûr, aidé par un pompier.

La police de l’État du Michigan a déclaré avoir répondu à un appel d’urgence vers 11 h 45 après que des passants sur le rivage aient vu l’homme tomber à travers la glace et a déclaré que l’homme était resté dans l’eau pendant environ 16 minutes. Il a ensuite été transporté en ambulance au centre médical Munson pour y être soigné, puis libéré.

La vidéo du sauvetage réussi a suscité de nombreux éloges en ligne pour Ruby et Bennetts, auprès d’un district de police voisin. tweeter : « Quelle bonne fille… la pensée créative a aidé à sauver une vie ! »

Un temps froid et orageux fait rage dans une grande partie des États-Unis contigus, avec avertissements de tempête hivernale en effet sous le vent du lac Michigan. L’air froid record et les tempêtes consécutives ont fait de la couverture neigeuse de la mi-janvier la plus étendue depuis deux décennies, a rapporté le Washington Post, bien qu’un dégel majeur soit prévu la semaine prochaine.