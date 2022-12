Le chien de compagnie d’une petite fille l’avertit d’éteindre la télévision lorsque son père entre

Le chien est en effet le meilleur ami de l’homme. En plus d’être les meilleurs copains câlins, ils peuvent également vous aider à vous en sortir avec des bêtises. Regardez les manigances de cette petite fille et de son compagnon à fourrure. L’utilisateur des médias sociaux qui a partagé la vidéo sur Twitter l’a sous-titrée “Pawtners in crime” et qu’ils le sont vraiment. La petite fille est vue plongée dans son programme télévisé avec son compagnon à fourrure allongé à proximité. Dès que le chien entend son père s’approcher de la porte d’entrée, il se lève d’un bond et alerte la fille. Comme le crime parfait, elle supprime toute preuve en éteignant la télévision et en s’asseyant pour étudier. Quelques secondes plus tard, le père entre, totalement inconscient de ce qui vient de se dérouler il y a quelques instants.

Jetez un œil ici :

Cela s’est avéré non seulement être le crime le plus parfait, mais aussi le partenariat parfait. Les utilisateurs des médias sociaux étaient dans les points de suture et totalement d’accord. En fait, beaucoup ont été impressionnés par l’intelligence du berger allemand. Certains ont même mentionné que les chiens ne laissaient jamais tomber leurs humains. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Mais ils ont oublié la caméra. Cassé.”

Mais ils ont oublié la caméra.Busted 😅 —Jan Jensen (@JanJens77044549) 18 décembre 2022

“Il y a une vidéo plus longue sur YouTube, avec le père expliquant les manigances de ces deux besties. Le chien est vraiment intelligent », a écrit un autre utilisateur.

Il y a une vidéo plus longue sur Youtube, avec le père expliquant les manigances de ces deux besties. 🤣 Le chien est vraiment intelligent. 😍— Scout Finch (@HeyScoutFinch) 19 décembre 2022

Pendant ce temps, certains utilisateurs de Twitter ont été impressionnés par l’ami à quatre pattes, mais le clip les a également bouleversés par la réaction du père. Au lieu de saluer le chien ou sa fille, il passe juste devant eux. Pire encore, le chien essaie même de suivre le papa. Un tweet disait: «Vous savez, c’est mignon que le chien l’alerte et soit essentiellement son compagnon, mais je ne peux pas m’empêcher de remarquer comment il marche à côté d’elle et du chien et ne les reconnaît même pas. Comme êtes-vous le père et vous n’allez même pas dire bonjour à votre fille quand vous venez de rentrer à la maison ? Homme triste.”

Vous savez, c’est mignon que le chien l’alerte et soit fondamentalement son compagnon, mais je ne peux pas m’empêcher de remarquer comment il marche à côté d’elle et du chien et ne les reconnaît même pas ? Comme êtes-vous le père et vous n’allez même pas dire bonjour à votre fille quand vous venez de rentrer à la maison ??? Homme triste— Luis G (@LGMknicksfan) 18 décembre 2022

Que pensez-vous du hack malicieux parfaitement exécuté par la petite fille et son chien ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici