Le chien de Biden, le commandant, renvoyé de la Maison Blanche après avoir mordu un autre membre du personnel alors que le président « évalue les prochaines étapes »

Le chien du PRÉSIDENT Joe Biden, Commander, aurait été expulsé de la Maison Blanche après de multiples morsures.

Le chiot a été sauvé par le président et la Première dame Jill Biden après que leur autre chien, Major, aurait également été retiré pour comportement agressif similaire.

Le commandant Biden a été démis de ses fonctions de la Maison Blanche après un autre incident mordant Crédit : Getty

Le président Joe Biden évaluerait ses prochaines étapes en ce qui concerne le commandant Crédit : Getty

Cette expulsion intervient après que Commander, un berger allemand de deux ans, a mordu un agent des services secrets en septembre – le dernier d’une série de près d’une douzaine d’incidents.

« Le président et la Première dame se soucient profondément de la sécurité de ceux qui travaillent à la Maison Blanche et de ceux qui les protègent chaque jour », a déclaré Elizabeth Alexander, directrice des communications de la Première dame, à Fox News.

« Ils restent reconnaissants de la patience et du soutien des services secrets américains et de toutes les personnes impliquées, alors qu’ils continuent de trouver des solutions », a ajouté Alexander.

« Le commandant n’est pas actuellement sur le campus de la Maison Blanche pendant que les prochaines étapes sont évaluées. »

D’octobre 2022 à janvier 2023, il y a eu au moins 10 incidents documentés impliquant Commander, selon le groupe d’activistes juridiques Judicial Watch.

L’un des cas les plus graves s’est produit en novembre 2022, lorsqu’un agent des services secrets a été mordu.

Le policier a été mordu au bras et à la cuisse et a été transféré à l’hôpital pour y être soigné, selon le New York Post.

Mais il pourrait y avoir encore plus d’incidents non signalés, selon CNN.

De plus, Major a également été impliqué dans plusieurs incidents avant d’être démis de ses fonctions de la Maison Blanche en décembre 2021.

Major vit désormais avec des amis de la famille Biden dans le Delaware.

On ne sait pas si ou quand le commandant pourra revenir à la Maison Blanche.