Le chien de Biden, le commandant, n’est plus à la Maison Blanche après des incidents de morsures

WASHINGTON — Le chien du président Joe Biden, Commander, n’est « pas actuellement sur le campus de la Maison Blanche » à la suite d’une série d’incidents de morsures impliquant du personnel de la Maison Blanche et des agents des services secrets américains, a déclaré mercredi soir une porte-parole de la première dame, Jill Biden.

Elizabeth Alexander, directrice des communications de la première dame, a déclaré que le président Biden et son épouse se soucient profondément de la sécurité du personnel de la Maison Blanche et de ceux qui les protègent chaque jour.

« Ils restent reconnaissants de la patience et du soutien des services secrets américains et de toutes les personnes impliquées, alors qu’ils continuent de trouver des solutions », a-t-elle déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique, ajoutant : « Le commandant n’est pas actuellement sur le campus de la Maison Blanche alors que les prochaines étapes sont en cours. évalué. »

Alexandre n’a pas précisé où le berger allemand de 2 ans avait été envoyé.

Cette déclaration est intervenue quelques heures après que la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, ait été interrogée lors de son point de presse mercredi sur une autre allégation selon laquelle le commandant aurait mordu un membre du personnel de la Maison Blanche.

Jean-Pierre a adressé des questions au bureau de la première dame, qui a déclaré que le commandant et Dale Haney, le jardinier en chef de la Maison Blanche, jouaient et qu’aucune peau n’avait été cassée lors d’un incident photographié par un touriste et partagé avec une agence de presse. qui a publié l’image en ligne.

The Associated Press