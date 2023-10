Le chien de Biden, le commandant, a quitté la Maison Blanche : NPR

basculer la légende Saul Loeb/AFP via Getty Images

Le chien du président Biden, Commander, ne reste plus à la Maison Blanche alors que la première famille tente de trouver un moyen de l’empêcher de mordre les agents des services secrets.

Le berger allemand a été impliqué dans une série d’altercations, la plus récente ayant eu lieu lundi soir, lorsqu’il a mordu un officier des services secrets, qui a été soigné par le personnel médical de la Maison Blanche.

« Le commandant n’est pas actuellement sur le campus de la Maison Blanche pendant que les prochaines étapes sont évaluées », a déclaré Elizabeth Alexander, porte-parole de la première dame Jill Biden, dans un communiqué. CNN a été la première à annoncer son départ.

Alexander a déclaré que les Biden « se soucient profondément de la sécurité de ceux qui travaillent à la Maison Blanche et de ceux qui les protègent chaque jour. Ils restent reconnaissants de la patience et du soutien des services secrets américains et de toutes les personnes impliquées, alors qu’ils continuent de trouver des solutions. « .

Elle n’a pas précisé où résidait le commandant ni s’il retournerait à la Maison Blanche.

Son départ fait suite à celui d’un autre chien Biden, un berger allemand nommé Major, qui a été envoyé vivre chez un ami de la famille dans le Delaware en 2021 après avoir mordu des gens à la Maison Blanche.

Commander, alors chiot, a rejoint les Biden à la Maison Blanche plus tard cette année-là. Mais à la fin de 2022, des agents des services secrets ont fait part de leurs inquiétudes quant à son comportement agressif. Le chien a mordu plusieurs agents au total 10 fois en janvier selon les courriels obtenus dans le cadre d’un procès déposée par le groupe de surveillance conservateur Judicial Watch.