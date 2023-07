Le chien de Biden a mordu sept agents des services secrets

Le nouveau berger allemand du président a laissé l’un des officiers à l’hôpital, selon les courriels de la Maison Blanche

Le chien du président américain Joe Biden a mordu sept personnes en quatre mois, dont un agent des services secrets qui a été hospitalisé pour des blessures au bras et à la jambe, selon des courriels internes obtenus par des militants conservateurs. Le chien est le deuxième des compagnons canins de Biden à terroriser la Maison Blanche.

L’incident le plus grave s’est produit en novembre dernier, lorsque le berger allemand alors âgé d’un an – nommé «commandant» – est descendu d’un escalier et a mordu un agent qui était assis en bas, les bras croisés. Le commandant a mordu l’agent au bras et à la cuisse, provoquant « une quantité considérable de douleur » et forçant l’agent à se protéger avec un chariot en acier pendant que le chien « est venu après [him] encore, » selon un e-mail des services secrets publié mardi par Judicial Watch, un groupe de surveillance conservateur.

L’agent a été envoyé dans un hôpital local par le bureau du médecin de la Maison Blanche et a été retiré du service actif pendant trois jours après l’attaque.

« Quelle blague… si ce n’était pas leur chien, il aurait déjà été abattu », un ami de l’agent écrivit à son collègue blessé deux jours plus tard, ajoutant que le « Le clown flippant a besoin d’une muselière. »

En savoir plus « Angry Joe » Biden sujet à des explosions de grossièretés – médias

Biden a été nommé commandant en décembre 2021, plusieurs mois après la mort de son berger allemand le plus âgé, Champ, à 13 ans. Entre-temps, l’autre berger allemand de Biden, Major, a été envoyé au domicile familial du Delaware pour avoir mordu à plusieurs reprises des agents des services secrets.

« Il s’agit d’un type particulier de folie et de corruption où un président permettrait à son chien d’attaquer et de mordre à plusieurs reprises le personnel des services secrets et de la Maison Blanche », Le président de Judicial Watch, Tom Fitton, a déclaré mardi.

Après avoir envoyé l’agent à l’hôpital, le commandant a mordu six autres personnes. Il a mordu un autre officier à la jambe une semaine plus tard, s’est cassé la peau de la main d’un agent le mois suivant et a mordu un technicien dans le dos au domicile de Biden dans le Delaware en janvier.

« Presque tous les responsables présents dans la salle avec moi aujourd’hui ont parlé d’incidents spécifiques entourant le chien de la première famille », un inspecteur des services secrets a écrit à ses collègues après une réunion en décembre.

EN SAVOIR PLUS: Chien proposé comme « meilleur gouverneur » pour l’État américain

Tous les incidents signalés par Judicial Watch se sont déroulés entre octobre 2022 et janvier de cette année. On ne sait pas si le commandant a attaqué quelqu’un d’autre dans les mois précédents ou après, mais le chien continue de résider à la Maison Blanche.

Dans un e-mail à l’Associated Press, la directrice des communications de la Première Dame Jill Biden, Elizabeth Alexander, a minimisé les incidents. La Maison Blanche est « un environnement unique et stressant » pour les animaux de compagnie, a-t-elle écrit, ajoutant que la famille Biden est « travailler sur des moyens d’améliorer cette situation pour tout le monde. »