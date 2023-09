Le « chien d’attaque » de Poutine, les laquais de Kadyrov « tournent en rond comme des vautours dans des manœuvres dignes de Staline » comme « la cause du coma révélée »

Les laquais de RAMZAN Kadyrov se précipiteraient à son chevet pour tenter d’hériter de son pouvoir alors qu’il serait hospitalisé dans le coma.

Les services de sécurité ukrainiens affirment que le chien d’attaque de Vladimir Poutine, 46 ans, se bat pour sa vie après l’aggravation de ses « maladies existantes ».

L’ami de Poutine, Ramzan Kadyrov, serait dans le coma après une insuffisance rénale Crédit : East2West

Une flotte de véhicules de luxe portant une plaque d’immatriculation tchétchène a été aperçue à l’hôpital de Moscou Crédit : East2West

On pense que les amis de Kadyrov se dirigent vers son chevet pour se battre pour hériter de son pouvoir Crédit : East2West

Les serviteurs du chef de guerre tchétchène se prépareraient à occuper son poste s’il ne survit pas plutôt que de lui offrir leurs meilleurs vœux.

De hauts responsables tchétchènes ont afflué vers l’hôpital clinique central du Kremlin, à Moscou, où Kadyrov serait soigné.

Selon la chaîne Telegram VChK-OGPU, plusieurs voitures de luxe avec des plaques d’immatriculation tchétchènes transportant des gros bonnets ont été aperçues dimanche.

« Les gardes de l’hôpital clinique central les ont laissés passer sans inspection », affirme-t-on.

Les scènes présumées imitent étrangement les dernières heures du tyran soviétique Joseph Staline alors qu’il mourait des suites d’un accident vasculaire cérébral en mars 1953.

Les membres du Politburo se sont rassemblés à son chevet pour tenter de remporter son poste, ce qui laisse supposer que les comparses de Kadyrov pourraient faire de même.

Le journal ukrainien Obozrevatel a affirmé que le père de 14 enfants avait subi une greffe de rein, mais que son corps avait rejeté le nouvel organe.

Citant ses propres sources, le rapport affirme qu’il a été inconscient et inconscient pendant que ses laquais restaient assis et attendaient nerveusement.

La publication affirmait : « Puis ses compagnons d’armes viennent vers lui pour partager le pouvoir entre ses successeurs. »

Le journaliste indépendant russe Alexei Venediktov a déclaré aujourd’hui que Kadyrov souffrait d’une « insuffisance rénale grave typique ».

« Une hémodialyse fréquente est donc nécessaire », a-t-il ajouté. « Ce qui se passe apparemment à l’hôpital clinique central. »

Il a également déclaré que Kadyrov n’était pas officiellement revenu de ses vacances annuelles qu’il avait annoncées en juillet.

Le tyran tchétchène pense que ses récents « problèmes de santé » ont été provoqués par un empoisonnement et aurait déjà commencé à pointer du doigt.

Il soupçonnerait son médecin – et ancien ministre de la Santé – d’en être responsable, qui a depuis disparu et dont on craint qu’il soit mort.

Elkhan Suleymanov, 49 ans, professeur, a été démis de ses fonctions officielles et n’a pas été revu depuis plus d’un an.

Selon une version, il aurait été « enterré vivant » sur ordre de Kadyrov, mais des sources tchétchènes ont nié sa mort, affirmant qu’il vivait désormais en Azerbaïdjan.

Mais aucune observation confirmée de Suleymanov n’a été enregistrée depuis un an. Les amis de Suleymanov ont nié avoir empoisonné Kadyrov.

Malgré ses problèmes de santé, les partisans de la marionnette de Poutine ont rejeté les affirmations selon lesquelles il serait déjà mort ou du moins gravement malade.

Les partisans ont souligné une vidéo partagée sur la chaîne de Kadyrov, le montrant marchant sur un trottoir boisé, vraisemblablement près de son palais à Grozny.

Mais la pluie incessante vue dans le clip a suscité des spéculations selon lesquelles les images auraient été filmées il y a des mois, pendant une période de temps plus frais.

La légende disait : « Je conseille vivement à tous ceux qui ne peuvent pas distinguer la vérité des mensonges sur Internet de se promener au grand air et de mettre de l’ordre dans leurs pensées. La pluie est merveilleusement vivifiante. »

Cependant, Kadyrov n’a pas été entendu prononcer ces mots.

Trente minutes après la diffusion de la vidéo, le défenseur tchétchène des droits humains Abubakar Yangulbayev a publié : « Kadyrov est mort ».

Il n’a fourni aucune preuve concrète pour étayer ses affirmations, mais celles-ci ont été soulignées par l’ancienne candidate à la présidentielle russe Ksenia Sobchak, connue comme la filleule de Poutine.

Elle a souligné les informations contradictoires et a demandé : « Où est Kadyrov ?

Le Kremlin a catégoriquement refusé aujourd’hui de commenter l’état de santé de l’ami de Poutine.

Le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré : « Nous n’avons aucune information à ce sujet. L’administration présidentielle peut difficilement délivrer des certificats de santé. »

L’Institut de la guerre a déclaré que la déstabilisation du régime de Kadyrov en Tchétchénie constituerait un « coup majeur porté au régime de Poutine ».

Cela s’explique « en partie par le fait que l’établissement de la stabilité en Tchétchénie au moyen d’une guerre brutale et sanglante a joué un rôle crucial dans la popularité initiale de Poutine en Russie ».

Kaydrov a été un fervent partisan de l’invasion de l’Ukraine par Poutine, en envoyant ses propres troupes faire la guerre sur la ligne de front.

Les mouvements mystérieux de l’avion du seigneur de guerre ont également suscité de nouvelles rumeurs concernant ses problèmes de santé.

Il a été révélé que l’avion d’affaires de Kadyrov portant le numéro d’immatriculation RA-73417 a quitté Moscou dimanche à 19h50, heure locale. On ne sait pas s’il était à bord.

Les données du suivi des vols suggèrent qu’il a probablement atterri dans la capitale de la Tchétchénie, Grozny, bien que son avion éteigne régulièrement son transpondeur pendant de longues périodes de vol.

L’Airbus ACJ319 était à Moscou depuis trois jours, ce qui pourrait étayer les allégations selon lesquelles il suivait un traitement médical.

Il s’agit du troisième vol de l’avion à destination de la capitale russe ce mois-ci, après avoir atterri à Moscou les 6 et 9 septembre.

Cela coïncide avec une période au cours de laquelle aucune observation confirmée de Kadyrov n’a été confirmée malgré la publication de plusieurs vidéos – probablement préenregistrées -.

De nouvelles données suggèrent que l’avion avait de nouveau quitté la Tchétchénie aujourd’hui, apparemment à destination de Moscou.

Plus tôt cette année, des rumeurs faisaient état de problèmes de santé de Kadyrov, les observateurs notant une prise de poids rapide et un visage enflé.

Le brutal Kadyrov – connu pour sa cruauté et ses prétendues exécutions extrajudiciaires – a envoyé des dizaines de milliers de combattants dans la guerre de Poutine en Ukraine.

Lors d’une rencontre avec le président russe plus tôt cette année, il semblait essoufflé, ballonné et frémissant alors qu’il lisait maladroitement dans une grande police.

Kadyrov photographié testant du matériel médical dans un hôpital de Tchétchénie en 2021 Crédit : East2West