Le chien bien-aimé de Penticton, Zippy, est décédé après avoir ingéré de la drogue – Kelowna Capital News

Zippy, le chien bien-aimé du héros de Penticton, Gord Portman, a maintenant traversé le pont arc-en-ciel.

Portman a fait l’annonce vendredi sur Facebook.

“C’est avec une grande tristesse que je vous fais savoir qu’aujourd’hui Zippy a traversé le pont arc-en-ciel. Ce fut une décision très difficile, mais sa santé s’est considérablement détériorée du jour au lendemain. Je serai à jamais reconnaissant de l’amour et du soutien que la communauté m’a montré, ainsi qu’à Zippy”, a écrit Portman.

Les condoléances de la communauté ont afflué, beaucoup se souvenant quand Zippy a assisté aux manifestations de Pathway et vu Portman et Zippy dans la ville en train de travailler.

Partout où Portman allait, Zippy était là, zippé dans sa veste.

Il a appelé Zippy son «chien de récupération» et son meilleur ami. Lorsque Portman vivait dans la rue et vivait dans la dépendance, Zippy était là pour lui tenir compagnie et le garder au chaud.

Pendant la convalescence, c’est sur Zippy qu’il pouvait compter à travers tout cela. Ensuite, Portman a commencé à travailler sur le terrain, aidant ceux qui souffraient encore de dépendance, testant leurs drogues pour eux et aidant à les soutenir. Zippy les a aidés aussi, des centaines de personnes, a-t-il dit.

Il y a quelques semaines, Portman et Zippy travaillaient sur le bus de proximité à Penticton lorsque Portman a demandé à Zippy de reprendre la conduite. La plupart du temps, Zippy, un Fox Terrier de six livres, passe ses journées dans la veste de Portman.

Mais à cet instant, Zippy a léché ce qui a ensuite été déterminé comme étant de la cocaïne et de la méthamphétamine.

Portman a précipité Zipyy à l’hôpital vétérinaire d’urgence de Kelowna où il a été traité avec du charbon de bois pour vomir.

Mais étant un si petit chien, Zippy a perdu du poids et souffrait de pancréatite.

La communauté s’est réunie pour aider lorsque Portman a tendu la main pour dire qu’il ne pouvait pas se permettre de payer les factures vétérinaires de Zippy.

“C’est mon bébé”, a déclaré Portman. « Je travaille dur pour mon chien, pour m’assurer qu’il a un toit au-dessus de sa tête. Je ferais n’importe quoi pour mon chien.

Mais un examen récent a révélé que Zippy absorbait de l’eau dans son abdomen et n’absorbait aucun nutriment. Sa santé s’est considérablement détériorée dans la nuit de jeudi et Portman a pris la difficile décision de le soulager de ses souffrances.

Zippy avait neuf ans.

