Le chien aboie au propriétaire pour avoir envahi son espace personnel. Internet dans les fractionnements

En tant qu’êtres humains, nous avons tendance à nous agiter lorsque quelqu’un envahit notre espace personnel. Mais, avez-vous déjà vu un chien perdre son calme, cela aussi sur son propriétaire, pour la même chose ? Dans un cas hilarant, un chihuahua a été vu en train d’aboyer sur un homme, vraisemblablement son propriétaire, lorsqu’il ouvre la porte de son chenil contre son gré.

Postée le 1er novembre, la vidéo du canidé qui s’emporte contre l’homme n’a pas tardé à devenir virale sur Twitter. “Pas aujourd’hui”, a lu le capitaine humoristique du tweet viral. La drôle de réaction du chien a laissé Twitterati en grand écart.

Meilleure vidéo Showsha

Le clip s’ouvre sur un homme marchant vers un petit chenil en bois pour ouvrir sa porte. Cependant, dès qu’il le fait, le chihuahua commence à aboyer à plusieurs reprises. Le chien semble visiblement irrité par les actions de l’homme.

Peu de temps après la diffusion de la vidéo sur la plate-forme de micro-blogging, les utilisateurs ont afflué vers sa section de commentaires pour partager leurs réactions chatouillantes.

Une utilisatrice a fait des comparaisons avec sa propre vie et a écrit : « Moi quand ma mère quitte ma chambre et laisse la porte ouverte.

Yo cuando mi madre se va de mi cuarto y se deja la puerta abierta : — Elena (@E_h3lva) 1 novembre 2022

Un autre a fait remarquer: “Putain de Dieu !!!! Karen, je t’ai dit de ne pas réveiller les chiens endormis !!!!”

Mon Dieu !!!! Karen ik zei toch slapende honden niet wakker maken !!!! – chris fou (@ poeltje010) 1 novembre 2022

“Tu n’as pas frappé le premier !! Prendre la route!!” un commentaire lu.

Vous n’avez pas frappé le premier !! Prendre la route!! – Roz Ratliff (@RozRatliff) 1 novembre 2022

Depuis son partage, la vidéo a recueilli plus de 1,3 million de vues et reçu plus de 43 100 likes sur Twitter.

Quelle a été votre réaction à cette vidéo virale du chihuahua grincheux ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici