Le Chicago Fire nomme l’ancien entraîneur américain Gregg Berhalter comme entraîneur-chef

L’ancien manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, a été nommé directeur du football et entraîneur-chef du Chicago Fire, a annoncé l’équipe mardi.

Berhalter, 51 ans, supervisera tous les aspects techniques des opérations de football du Fire, y compris la première équipe, l’équipe réserve qui participe à la MLS Next Pro et l’académie.

Il remplace Georg Heitz au poste de directeur du football et succède à Frank Klopas au poste d’entraîneur. Klopas quittera son poste après le dernier match de saison régulière de l’équipe le samedi 19 octobre et assumera la transition vers un nouveau rôle de vice-président du football.

Berhalter sera officiellement dévoilé dans ses nouvelles fonctions la semaine prochaine et relèvera directement du propriétaire et président de Fire, Joe Mansueto.

« Je suis honoré d’être nommé directeur du football et entraîneur-chef du Chicago Fire, et je tiens à remercier Joe Mansueto pour sa confiance », a déclaré Berhalter. « Chicago est une ville incroyable avec un véritable amour pour le sport, et c’est devenu mon foyer pour moi et ma famille au cours des six dernières années. Je partage la vision de Joe de transformer le Fire en une organisation de classe mondiale que nos fans et la ville je peux être fier et j’ai hâte de travailler aux côtés de notre staff et de nos joueurs pour atteindre nos objectifs. »

Berhalter visera à redresser une organisation du Fire qui a largement sous-performé au cours des 15 dernières années, une période qui a vu Chicago atteindre les séries éliminatoires de la Coupe MLS à seulement deux reprises. La campagne 2024 était la septième saison consécutive au cours de laquelle le Fire n’a pas réussi à atteindre les séries éliminatoires.

Berhalter vient de terminer un mandat de cinq ans en tant que manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, une période qui a vu les États-Unis se qualifier avec succès pour la Coupe du monde 2022 et atteindre les huitièmes de finale. Mais un deuxième cycle de Coupe du monde n’a pas été aussi réussi. , et suite à une performance extrêmement décevante lors de la Copa América 2024 l’été dernier, un tournoi dans lequel l’USMNT n’a pas réussi à sortir de la phase de groupes, il a été licencié de son poste d’entraîneur. Le bilan global de Berhalter avec les États-Unis était de 44-17-13.

« Après une recherche approfondie et détaillée incluant un certain nombre de candidats exceptionnels, il est devenu clair que Gregg Berhalter était le bon choix pour diriger nos opérations sportives », a déclaré Mansueto. « Son précédent succès en MLS, où il s’est épanoui dans un double rôle, et son expérience à la tête de l’équipe nationale masculine des États-Unis au cours des dernières années. [five-plus] Ces années font de lui un candidat idéal pour notre vision de l’avenir du Club. »

Berhalter a commencé sa carrière de manager avec le club suédois Hammarby IF. Il a ensuite dirigé et occupé le poste de directeur sportif du Columbus Crew de 2013 à 2018, menant l’équipe à la finale de la Coupe MLS 2015.

En tant que joueur, Berhalter a passé 18 saisons professionnelles aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis.

Au niveau international, l’ancien défenseur central a remporté 44 sélections et a représenté l’USMNT lors de deux Coupes du monde en 2002 et 2006.

Le Fire, qui a une semaine de congé, disputera son dernier match de la saison régulière de la MLS contre Nashville à Soldier Field le 19 octobre.