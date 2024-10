Le Chicago Fire nomme Gregg Berhalter directeur du football et entraîneur-chef

Berhalter, directeur sportif et entraîneur-chef du Columbus Crew de 2013 à 2018, qui a récemment occupé le poste d’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine des États-Unis, devient le 10e entraîneur-chef à temps plein de l’histoire du club. Il supervisera tous les aspects des opérations sportives du Fire – y compris la première équipe, MLS SUIVANT Pro affilié Chicago Fire FC II et l’académie – tout en relevant directement du propriétaire et président Joe Mansueto.

« Après une recherche approfondie et détaillée incluant un certain nombre de candidats exceptionnels, il est devenu clair que Gregg Berhalter était le bon choix pour diriger nos opérations sportives », a déclaré Mansueto dans un communiqué. « Ses précédents succès en MLS, où il s’est épanoui dans un double rôle, et son expérience à la tête de l’équipe nationale masculine des États-Unis au cours des six dernières années en font un candidat idéal pour notre vision de l’avenir du club. »