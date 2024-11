Le chic décousu de l’arte povera

La Bourse de Commerce de Paris, qui abrite aujourd’hui la collection d’art Pinault, a accueilli de nombreux grands visiteurs au fil des siècles – mais depuis le mois dernier, le dôme de verre et de métal accueille des citoyens plus modestes avec son Arte Pauvre exposition. Matelas, brindilles, mousse et chiffons : ce sont des matériaux que le mouvement révolutionnaire italien du XXe siècle a utilisé pour célébrer la créativité et la résilience des gens ordinaires, ainsi que la valeur de la simplicité. C’est une philosophie apparemment renaissante.

Mappa, 1972-73, d’Alighiero Boetti © Antonio Maniscalco. Collection Pinault. Adagp, Paris, 2024

Au Guggenheim de New York, En guise de : matériau et mouvement (jusqu’au 12 janvier 2025) présente une suite d’œuvres d’art pauvre tirées de la collection permanente du musée. En mai, Giuseppe Penonefigure incontournable du mouvement arte povera, a inauguré sa nouvelle installation permanente, Le flux intérieur de la vieau Royal Djugården à Stockholm, élu artiste suédois de l’année 2024. Depuis le mois dernier, la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti de Vérone explore l’opus de Mario Merzun artiste de l’arte povera dont l’utilisation de matériaux non conventionnels – y compris son propre corps – crée un dialogue entre l’homme et le monde naturel.

Robe à écran brisé découpée au laser Alexander McQueen, POA, pochette Cross-bar en cuir, 1 900 £, bottes Birdee en nylon, 990 £ et bague Cross-bar en métal argenté, 290 £ © McQueen par Seán McGirr Un look de Balenciaga AW24

Les fragments me parlent toujours

Sur les podiums, les designers ont également exploité la richesse de la réalité. Au Balenciaga Défilé haute couture automne-hiver 2024, une robe colonne a été sculptée à partir de sacs de courses fondus, laissant des traces de codes-barres occasionnels. Marine SerréLes boucles d’oreilles à tête de fourche emblématiques de étaient accompagnées de chariots d’épicerie de marque et de colliers porte-clés recyclés pour sa collection automne-hiver 2024, et Séan McGirr a incorporé des fragments de cristal découpés au laser inspirés des écrans de téléphone brisés dans ses créations. Alexandre McQueen collection. Jonathan Anderson a montré des tricots représentant des façades usées à JW Anderson pour la mode masculine SS25, alors que dans la même saison Prada a présenté une collection « vécue » inspirée des objets d’occasion, Undercover a proposé des sacs d’épicerie remplis de produits et la marque parisienne de maroquinerie Domestique (par Bastien Beny, ancien élève d’Hermès Petit H), présentait des porte-clés autocollants avec balance pour tout vérifier. Au Moschino collection femme resort 2025, le directeur créatif Adrian Appiolaza a montré des boucles d’oreilles en forme d’œuf dur et un corsage en forme de trombone.

« Les fragments – oubliés, jetés, irrespectueux, jetés – me parlent toujours », créateur de mode devenu artiste Martin Margiela a dit l’année dernière de son art; cela correspond à ses créations de vêtements, qui comprennent un gilet en plaque cassée et un collier en liège.

Les collections de Botter réinterprètent des objets tels que des résilles, des autocollants de fruits et des selles de vélo abandonnées ©Luca Tombolini Robe Brigitte Tanaka x Undercover, 2 630 £, chaussures, 580 £ et sac, 150 £ © Sous couverture

L’Arte Povera, qui signifie « art pauvre », est apparu dans l’Italie de l’après-Seconde Guerre mondiale en réaction à la disparité économique croissante entre le nord en rapide industrialisation et le sud agricole. Le mouvement a rejeté la surintellectualisation du grand art et a adopté les matériaux ordinaires et « pauvres » comme une critique du consumérisme et un reflet des réalités sociétales. Sa philosophie contestataire résonne aujourd’hui face aux mêmes incertitudes économiques et aux avancées technologiques vertigineuses.

« Je pense que cette résurgence est également une réaction à la surdose très complexe d’informations numériques et au fait que la technologie numérique est très opaque pour la plupart d’entre nous », déclare Carolyn Christov-Bakargiev, conservatrice du musée. exposition à la Bourse de Commerce et ancien directeur du musée de Château de Rivolil’une des plus grandes collections d’arte pauvre au monde. « À mesure que cette opacité augmente avec l’IA, cela donne envie aux gens de revenir à l’essentiel. »

Che fare?, 1968, de Mario Merz © Avec l’aimable autorisation de GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea (Turin)/Fondazione Guido et Ettore De Fornaris. Adagp, Paris, 2024 Sans titre, 1993, de Jannis Kounellis © Ariel Ione Williams. Succession de Jannis Kounellis/Artists Rights Society (ARS), New York. Fondation Solomon R. Guggenheim, New York

« Il semble y avoir quelque chose dans l’air dans le fait de faire preuve d’une certaine humilité », reconnaît Naomi Beckwith, directrice adjointe du Guggenheim et conservatrice en chef de Jennifer et David Stockman, qui a supervisé l’exposition. En guise de exposition. « Je pense que l’une des meilleures choses que les artistes puissent faire est de changer la perception des choses qui semblent quotidiennes ou quotidiennes et de valoriser quelque chose qui n’a pas été valorisé. »

Cet hommage au quotidien fait partie de la marque néerlando-antillaise Botter depuis le début. Ses cofondateurs, Rushemy Botter et Lisi Herrebrugh, nés respectivement à Curaçao et Amsterdam, réinterprètent dans leurs collections des objets tels que des résilles, des autocollants de fruits et des selles de vélo abandonnées.

Igloo objet cache-toi, 1977, par Mario Merz © Christie’s Images Ltd/Adagp, Paris, 2024

« Dans les Caraïbes, les gens n’ont pas grand-chose, mais la façon dont ils s’habillent avec presque rien et en font quelque chose, il y a une fierté dans cette créativité », explique Botter. Herrebrugh ajoute : « Vous êtes endoctriné par la nouveauté, l’idée que tout doit être si poli et parfaitement fini, et parfois les choses peuvent devenir vraiment plates… Pour nous, il s’agit de créer la deuxième couche non seulement en termes de matériau, de surface et de texture, mais en termes de sens – comment cela stimule-t-il votre imagination ?

Sac à main en rhubarbe de Gab Bois, 250 $ © Gab Escarpins Gab Clementine, fabriqués à la main en Italie à partir de moulures de clémentines, 600 $ en édition de 100 paires © Gab

Artiste et designer multidisciplinaire canadien Gab Bois transforme les cartes de crédit en lambris de corsage, les croissants en talons hauts, les cigarettes en jupes et les peaux d’orange en soutiens-gorge, comme le porte la chanteuse belge Angèle pour une récente séance photo en couverture de magazine. «Ma fascination pour les objets du quotidien, des rochers aux stands de fruits, n’est pas matérialiste mais source d’admiration», explique Bois. « J’essaie de rendre hommage à ces choses, en les subvertissant, en les transformant en quelque chose de nouveau. La familiarité et le caractère pertinent des sujets, alliés à un contexte surprenant, semblent satisfaire les gens.

Recommandé

Le mot italien pauvre ne signifie pas simplement « pauvre », dans le sens de ne pas avoir suffisamment d’argent pour vivre une vie joyeuse et bien remplie, explique Christov-Bakargiev. « Pauvre a de nombreuses connotations, et l’une des principales est celle du simple, de l’essentiel, de l’élémentaire. Il y a un sentiment de débrouillardise, d’ingéniosité et une certaine dignité face à l’adversité. «Je veux que les gens quittent l’exposition avec le sentiment qu’on peut voir la vie dans les plus petites choses», dit-elle. « Que tu es vivant. »