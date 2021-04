Le chevauchement de Gary Neville: Richard Scudamore dit que la Super League est imparfaite depuis le début – mais entraînera des changements | Actualités du football

L’ancien président exécutif de la Premier League, Richard Scudamore, a déclaré au spécialiste de Sky Sports Gary Neville que « la vie ne sera plus jamais la même » après la tentative d’échappée de la Super League européenne.

Parler sur Le chevauchement, Le nouveau de Neville Youtube , Scudamore a averti que si le projet était voué à l’échec, l’implication de six clubs de Premier League – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham – avait irrémédiablement changé le football anglais.

« Je savais absolument que, fondamentalement, la base de fans et le tissu du football anglais ne laisseraient pas cela se produire », a déclaré Scudamore à Neville en réfléchissant au tourbillon de sept jours qui a secoué le football.

« Pour le football anglais, c’est tellement imparfait et l’idée qu’ils ne pouvaient pas le voir … Je n’ai pas besoin de nommer des noms, mais en lisant certaines des excuses, où l’on a dit ‘nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à quoi nos fans voudraient que nous le fassions », et pourtant ils n’ont pas passé un iota à parler aux fans qui ont réagi.

« Vous ne savez pas par où commencer avec le mépris pour la nature mal réfléchie de tout cela. »

Alors que les six clubs de Premier League se sont retirés de la ligue à la suite de la réaction massive du public aux plans, Scudamore a averti que leur tentative d’échappée devrait avoir des « conséquences ».

« Je ne crois pas que la vie sera jamais la même après dimanche dernier. Il y aura des changements car les actions des six ont changé une partie de la dynamique pour toujours. J’aimerais penser que les six reviendront autour de la table à un moment point – pas tout de suite car il y a trop de colère là-bas en ce moment – mais il y aura un dialogue constructif où il y aura des changements.

« Il pourrait s’agir d’un changement d’autorégulation, et il peut y avoir un changement de réglementation externe. C’est inévitable. »

Interrogé spécifiquement sur la question de savoir si les clubs devraient être punis, Scudamore a répondu: « Je ne veux pas y aller car ce n’est pas mon travail, mais il doit y avoir des conséquences. Cela ne peut pas arriver sans conséquences, et quelque chose doit être extrait pour ce qu’ils ont fait… Je n’entrerai pas dans quoi mais quelque chose doit être distribué. «

Scudamore a également dédaigné Florentino Perez, le président du Real Madrid, pour son rôle dans la tentative d’échappée.

« Laisse-le essayer de [antagonise] la Premier League, je n’aurais pas de message pour lui. Laissons l’Europe s’occuper de cela. Il n’obtiendra pas ce qu’il veut en ce qui concerne la Super League européenne. Qui sait quels six clubs ce sera dans un an, cinq ans, dix ans.

«Quand vous regardez la témérité de tout cela avec ces six clubs, c’était une tranche de temps. Si vous étiez retourné 10 ans en arrière, cela aurait été un six différent et un autre six il y a 20 ans. Cela n’arrive pas, et je ne suis pas vraiment intéressé par ce que Perez et certains des autres ont à dire franchement. «

Mais, au cours de la semaine où Neville lui-même a insisté sur le fait que seule une intervention du gouvernement peut empêcher une échappée proposée d’émerger à nouveau, Scudamore reste catégorique sur le fait qu’une réglementation indépendante n’est pas nécessaire.

« Je n’ai absolument pas changé d’avis sur la nécessité d’un règlement indépendant. Je pense que le football est adapté à son objectif, fondamentalement car le football professionnel est construit autour de la promotion et de la relégation. La partie la plus offensive de la Super Ligue européenne, entre autres, était la système fermé – qui est un anathème complet.

«Peu importe à quel point vos attentes sont irréalistes, l’idée que vous pouvez former une équipe derrière le pub Dog & Duck et gravir la pyramide – que ce soit Salford City ou n’importe qui d’autre – vous pouvez atteindre le sommet.

«C’est un principe plus ancien que même la promotion et la relégation, et fondamentalement ces deux choses, ne changent pas. Le cadre réglementaire qui gère ces choses n’est pas facile. La promotion et la relégation en sont la pierre angulaire, et les fans l’ont clairement indiqué.

« Mais l’autre facteur clé est les finances du football, et ce n’est pas plus simple pour un régulateur indépendant qui n’en saura pas autant que les clubs eux-mêmes. L’autorégulation concerne les clubs et les ligues qui proposent un cadre qui permet aux choses de respirer. «