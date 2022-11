Le cheval ‘Dancer Bahubali’ à la foire de Sonepur au Bihar danse lorsque les Ghungroos sont attachés à ses pieds

Les foires sont déjà des endroits amusants, et ce cheval plutôt inhabituel l’a rendu encore plus spécial. Le danseur Bahubali est un cheval de la foire Sonepur du Bihar qui danse lorsque les ghungroos sont attachés à ses pieds. La foire d’un mois dans le district de Saran est déjà populaire pour ses attractions spéciales comme les théâtres et «Maut Ka Kuan», mais Dancer Bahubali les bat tous.

Selon Times Now News, le propriétaire de Dancer Bahubali, Arman a déclaré : « Le danseur Bahubali a une capacité unique à danser dès que nous attachons des « Ghungroos » à ses jambes. De plus, il est très rapide et a la capacité de gagner n’importe quelle course. Arman a également ajouté : « Le cheval a un régime alimentaire spécial, qui comprend des fruits secs. La nourriture et les autres travaux d’entretien coûtent cher. Nous sommes ici depuis trois jours mais personne ne l’a acheté jusqu’à présent.”

Le Sonepur Mela est l’une des plus grandes foires aux bestiaux d’Asie. L’événement est populaire pour le commerce du bétail. Le site de cette foire était la ville de Hajipur, lorsque seule la puja était exécutée au célèbre temple Harihar Nath. Désormais organisé à la jonction des fleuves Ganga et Gandak, cet événement d’un mois a lieu à l’occasion de Kartik Purnima selon le calendrier lunaire hindou, au mois de novembre.

Cependant, c’est sous le règne d’Aurangzeb que le Sonepur Mela est devenu populaire pour la première fois. L’objectif principal de la foire à l’époque était le commerce du bétail comme les éléphants et les oiseaux. Mais depuis l’entrée en vigueur du Wildlife Protection Act en 1972, le commerce des éléphants est désormais interdit. L’événement invite également les fidèles hindous à se baigner dans le Gange et le Gandak et à offrir leurs prières au temple Harihar Nath. Le Sonepur Mela est connu pour accueillir des programmes culturels avec des artistes nationaux et internationaux de renom.

