le chercheur Pascal Boniface a déclenché une polémique politique et s’excuse

Le géopolitologue a qualifié le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, de « musulman d’apparence » dans un tweet après le passage de l’édile dans l’émission Quelle époque !, s’attirant les foudres de personnalités politiques de gauche.

«Musulman d’apparence.» Le chercheur en géopolitique Pascal Boniface s’est attiré de vives critiques dimanche en utilisant cette expression en commentaire d’une vidéo concernant le maire socialiste de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, qui a choisi de ne pas s’exprimer sur le conflit au Proche -Orienter dans une émission.

Figure montante du PS et membre de l’aile du parti opposée à l’alliance avec la France insoumise (LFI), Karim Bouamrane s’est lui-même indigné d’être décrit comme un musulman «d’apparence». «Après 30 ans d’engagement à gauche, élu de la République depuis 1995, voilà comment un chercheur me qualifie et se disqualifie définitivement. La lutte contre l’essentialisation continue ! Vive la République ! Vive la France !»a écrit sur X le maire de Saint-Ouen, d’origine marocaine et dont le nom avait circulé pour Matignon après les élections législatives du 7 juillet.

Dans l’émission de France 2 «Quelle époque»Karim Bouamrane avait déploré l’importation en France du conflit israélo-palestinien «à des fins électoralistes»reprenant le reproche fait à LFI, en particulier pendant la campagne pour les élections européennes du 9 juin.

«Sincèrement je m’interroge sur cet homme que je ne connais pas perso. Est-il un exemple de la méritocratie ? Alors bravo ! Ou instrumentalisé façon un musulman d’apparence qui ne critique pas Netanyahou et donc bénéficier d’une grosse promo médiatique»écrit Pascal Boniface sur X.

« Affectation d’identité »

De nombreux responsables, pour la plupart des socialistes ou macronistes, ont réagi à cette publication de Pascal Boniface. « Nul ne devrait être attribué à une supposée identité religieuse ou culturelle. Nul ne devrait préjuger de ce qui peut penser un musulman, un juif, un chrétien ou un athée. Encore moins juger qu’une prise de position puisse en faire un «musulman d’apparence»»s’est insurgé sur X le premier secrétaire du PS Olivier Faure.

Le ministre macroniste des Affaires européennes Benjamin Haddad a jugé que «L’assignation identitaire est l’inverse de notre pacte républicain».

Pascal Boniface est le fondateur et directeur de l’Institut de recherches internationales et stratégiques (IRIS), l’un des principaux centres de réflexion français sur la géopolitique. Ancien membre du Parti socialiste, il l’avait quitté après une polémique liée à la publication d’une de ses notes en 2001 consacrée aux positions du parti sur le conflit israélo-palestinien.

Pascal Boniface a également interpellé dimanche sur X une autre élue socialiste de Paris, Lamia el Aaraje, pour lui demander ce qu’elle pense « de la poursuite des bombardements sur Gaza ». «L’aurait-il fait si je m’étais appelé Colette Durand ?»s’est-elle intéressée.

Pascal Boniface s’excuse

Face à la polémique, le chercheur s’est excusé ce lundi matin sur X, regrettant l’usage maladroit de l’expression «musulman d’apparence». Il explique avoir retiré le tweet «tout en maintenant les questions de fond pos(ées) face au silence concernant une situation inacceptable à Gaza où le risque de génocide est chaque jour plus avéré».