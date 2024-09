Le CHEO signale une augmentation des cas de coqueluche

Les cas de coqueluche sont en hausse à l’Hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario.

Jusqu’à présent cette année, les responsables de l’hôpital affirment avoir vu 90 enfants atteints de coqueluche, contre seulement six pour toute l’année 2023.

Les responsables disent que wLa coqueluche commence généralement par des symptômes semblables à ceux du rhume qui peuvent évoluer sur plusieurs semaines et inclure des quintes de toux qui se terminent souvent par un son « chant » lorsqu’une personne infectée essaie de reprendre son souffle.

Les experts médicaux du CHEO exhortent les parents et les tuteurs à se tenir au courant des vaccinations de routine, ce qu’ils disent sont prouvé à protéger contre une propagation ultérieure.

Si vous soupçonnez que votre enfant a coqueluche, les autorités recommandent de porter des masques et de se laver les mains, et couvrez-vous la bouche et le nez lorsque vous toussez et éternuez pour éviter toute propagation supplémentaire.