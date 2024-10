Le CHEO rétablit les mesures de sécurité pour la saison virale 2024-2025

À propos du CHEO

Basé dans la capitale du Canada, CHEO est une institution de santé de renommée mondiale avec pour mission de fournir des soins et un soutien exceptionnels aux enfants, jeunesse et leurs familles. Ouverture notre portes en 1974, nous offre une gamme complète de produits spécialisés soins pédiatriques et services aux enfants depuis eà l’arrière et nle nord de l’Ontario, west Québec et le Nunavut. Notre le site abrite un hôpital, un centre de soins pour enfants centreune école, un institut de recherche, et est affilié à l’Université d’Ottawa en tant qu’organisme universitaire en sciences de la santé. centre. Nommé meilleur employeur du secteur de la santé au Canada par Forbes en 2024, nous sommes abrite plus de 6 500 employés, cliniciens, scientifiques et des chercheurs, ainsi que des bénévoles – qui travaillent tous ensemble pour aider les enfants et les jeunes à réussir leur vie.