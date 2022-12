Le CHEO reçoit de l’aide de la Croix-Rouge canadienne pendant la saison de la grippe

L’aide arrivera à l’Hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario la semaine prochaine alors que l’hôpital pour enfants continue de recevoir des « volumes sans précédent » de jeunes patients souffrant de virus respiratoires.

Le CHEO a demandé l’aide de la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les soins aux patients pendant la saison des virus respiratoires, et une “petite équipe de personnel” de la Croix-Rouge commencera la semaine prochaine, selon la directrice des soins infirmiers du CHEO, Tammy DiGiovanni.

“Cela permettra à certains de nos employés redéployés de reprendre leurs fonctions habituelles et de garantir que l’équipe du CHEO peut fournir les soins sûrs et de classe mondiale que nos patients méritent”, a déclaré DiGiovanni dans un courriel à CTV News Ottawa.

L’hôpital pour enfants indique que le personnel de la Croix-Rouge sera à l’hôpital à partir de la semaine prochaine. Un porte-parole de la Croix-Rouge canadienne a déclaré à CTV News Ottawa que les détails sur le déploiement du personnel au CHEO sont toujours en cours de finalisation.

Le CHEO a constaté une augmentation du nombre de patients atteints de virus respiratoires cet automne, obligeant l’hôpital à annuler les chirurgies et procédures non urgentes, à ouvrir une deuxième unité de soins intensifs pédiatriques et à redéployer le personnel des unités de soins chirurgicaux et médicaux.

“Tout a été pratique au CHEO cette saison virale, car nous avons répondu à des volumes sans précédent dus au VRS, à la grippe et au COVID”, a déclaré DiGiovanni.

Le président du CHEO, Alex Munter, a déclaré que le service des urgences avait vu 218 enfants mercredi, dont 11 enfants attendant un lit aux urgences. Les unités de soins intensifs et de médecine des patients hospitalisés fonctionnent à 130 % d’occupation.

DiGiovanni dit que le CHEO a demandé un “soutien supplémentaire” aux organisations de toute la région, y compris la Croix-Rouge canadienne, pour s’assurer que les jeunes patients reçoivent les soins dont ils ont besoin.

“Nous avons établi des partenariats avec plusieurs organisations, dont la Maison Roger Neilson, Santé publique d’Ottawa et des hôpitaux locaux, dont l’Hôpital d’Ottawa, l’Hôpital régional de Pembroke, Providence Care, l’Hôpital Montfort, l’Hôpital Queensway-Carleton et Kingston Health Sciences pour le personnel, l’équipement et l’hébergement des transferts de patients, », a déclaré DiGiovanni.

“Nous sommes très reconnaissants d’avoir le soutien de tant de partenaires à travers la communauté en ce moment et continuons de rappeler à tout le monde de suivre les conseils de santé publique – masques dans les espaces intérieurs bondés, faites-vous vacciner, restez à la maison en cas de maladie et lavez-vous les mains.

“Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger nos enfants et soutenir les professionnels de la santé dévoués qui s’occupent d’eux.”