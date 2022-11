Le CHEO ouvre une deuxième unité de soins intensifs dans un contexte de crise “sans précédent”

Le CHEO a ouvert une deuxième unité de soins intensifs pédiatriques pour répondre à un surplus de bébés et de jeunes enfants gravement malades souffrant de maladies respiratoires.

L’hôpital fait face à un afflux sans précédent d’enfants atteints de maladies telles que le VRS, le COVID-19, la grippe et d’autres virus.

« Sans précédent ressemble à un mot surutilisé en ce moment, mais il n’y a pas de meilleur terme pour décrire la crise à laquelle notre système de soins de santé pédiatrique est actuellement confronté », a déclaré la Dre Lindy Samson, chef du personnel du CHEO, dans un communiqué de presse.

Le CHEO avait auparavant ajouté des lits à son USIP existante. La nouvelle unité met cinq lits supplémentaires à la disposition des enfants et des jeunes. L’espace a été temporairement réaffecté de l’unité de chirurgie de jour du CHEO.

L’hôpital connaît plus du double de son volume normal de patients plus jeunes, ce qui entraîne des temps d’attente plus longs aux urgences.

Le CHEO dit qu’il prend d’autres mesures pour faire face à la crise, notamment le redéploiement de cliniciens ayant des compétences en soins intensifs pour aider à l’USIP, la réaffectation d’autres membres du personnel et le report de certaines chirurgies et rendez-vous à la clinique pour libérer du personnel.

Il a également adopté des mesures de saison virale de pointe, ce qui signifie qu’un seul parent ou soignant désigné est autorisé au chevet d’un enfant malade.

Lundi, Samson a plaidé lors de la réunion du conseil de santé d’Ottawa pour que le public porte des masques. Mercredi, elle a réitéré cet appel.

« En ce moment, nous avons besoin qu’Ottawa se rassemble en tant que communauté et aide à réduire la propagation de ces maladies virales dans notre communauté, afin que le CHEO puisse recommencer à fournir des soins à tous les enfants et les jeunes qui en ont besoin, en temps opportun. Alors veuillez porter un masque dans les espaces intérieurs bondés, y compris les écoles », a-t-elle déclaré.



Il est temps de porter des masques « encore une fois », exhorte Santé publique Ottawa

Les temps d’attente à l’hôpital à un niveau record

La décision du CHEO d’ouvrir une deuxième unité de soins intensifs survient alors que de nouvelles données montrent que les temps d’attente dans les salles d’urgence de l’Ontario sont plus élevés que jamais.

À Ottawa, l’attente moyenne pour voir un médecin aux urgences peut être près du double de la moyenne provinciale.

“Ce week-end, nous avons eu 24 admissions dans notre salle d’urgence, nous n’avions que 22 lits et nous avons encore vu 240 patients qui n’ont pas été admis”, a déclaré Yvonne Wilson, vice-présidente des soins aux patients et infirmière en chef à l’hôpital Queensway-Carleton. “Cela crée donc un défi lorsque nous sommes confrontés à cela.”

Les responsables de l’hôpital disent que les personnes nécessitant des soins urgents doivent toujours se rendre aux urgences.

« Les patients qui se présentent au service des urgences sont triés en fonction de la gravité de la maladie ou de la blessure; ceux qui souffrent des conditions les plus graves seront vus le plus rapidement possible et, malheureusement, certains patients peuvent subir des temps d’attente plus longs », a déclaré Rebecca Abelson, porte-parole de l’Hôpital d’Ottawa. a dit.

“Les prestataires de soins de santé travaillent toujours dur pour s’assurer que ceux qui ont besoin de soins les reçoivent. Si vous avez besoin de soins d’urgence, vous devez continuer à vous rendre au service des urgences.”

Au CHEO, l’attente moyenne pour voir un médecin est de plus de trois heures et demie. La moyenne provinciale est de deux heures.



Voici les derniers temps d’attente moyens pour une première évaluation par un médecin dans les hôpitaux de la région d’Ottawa :

Campus général de l’Hôpital d’Ottawa : 3,7 heures

CHEO : 3,4 heures

Hôpital Queensway Carleton : 2,8

Campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa : 2,7 heures

Hôpital Montfort : 2,2 heures



Voici les temps d’attente pour être admis dans un lit d’hôpital (moyenne provinciale de 21,3 heures) :

Hôpital Queensway Carleton : 23,7 heures

Campus général de l’Hôpital d’Ottawa : 22 heures

Campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa : 21,6 heures

CHEO : 16,1 heures

Hôpital Montfort : 16 heures