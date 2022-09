Le Chennayin FC bat TRAU 4-1 et organise un affrontement à élimination directe avec le Neroca FC

e Thomas Brdaric a formé le Chennayin FC (CFC) a remporté de confortables victoires 4-1 sur le Tiddim Road Athletic Union (TRAU) FC, à 10 joueurs, au stade Khuman Lampak à Imphal, organisant un affrontement de groupe final alléchant contre l’autre équipe locale Neroca FC, qui le 05 septembre 2022, déterminera la deuxième place du groupe C. Hyderabad FC s’est déjà qualifié en tête de groupe.

Avant même que l’arbitre Arumughan ne prononce des ordres de marche pour Salam Johnson Singh vers la fin de la première mi-temps, TRAU était complètement dominé dans le match par un CFC déterminé, à la recherche d’une première victoire dans le tournoi.

Dès la première minute de jeu, un long ballon a trouvé l’attaquant croate Petar Sliskovic dans l’espace et il n’a commis aucune erreur. En 16 secondes, le score était de 1-0 en faveur du CFC.

Les attaques du CFC se sont poursuivies et, dans l’un de ces mouvements, le gardien de TRAU Jedidi Haokip a mal chronométré son défi sur Sliskovic et Arumughan a pointé l’endroit. Le Ghanéen Kwame Karikari s’est converti sans trop de bruit. Le CFC menait 2-0 avec 20 minutes au compteur.

Vers la demi-heure de jeu, un magnifique coup franc d’Anirudh Thapa libéra Sliskovic, mais sa tête manqua le cadre de près.

Puis vinrent les ordres de marche pour Johnson et pendant un certain temps après cela au moins, cela sembla avoir poussé TRAU à l’action. Livewire Baoringdao Bodo dans l’une de ses courses au bulldozer a déclenché un tir qui a explosé sur le gardien et a frappé le bras de Sajid Dhot alors qu’il tentait de revenir en arrière et de sauver la situation. Le skipper de la TRAU, Komron Tursunov, a converti le deuxième penalty du match sur le coup de la mi-temps.

Mais tous les espoirs que TRAU aurait pu avoir d’un retour ont été anéantis très rapidement par un CFC déchaîné après la pause. Rahim Ali à la 48e minute après une mise à pied de Sliskovic, a décoché un tir puissant mais il a été bien sauvé par Haokip, qui avait fort à faire dans la journée. Une minute plus tard Vafa, raté d’une tête franche sur corner.

Mais l’Iranien a marqué son but à la 51e lorsque, sur un coin flottant de Thapa, il a sauté le plus haut, encore une fois complètement non marqué, pour se diriger vers le troisième de la soirée du CFC.

Ils n’ont cependant pas faibli et à la 54e, le coup de foudre d’Edwin Vanspaul, a secoué la barre transversale après avoir battu Dinesh et est revenu.

Enfin, à la 55e, Sliskovic a obtenu son deuxième avec une autre tête libre et il n’y avait pas de retour en arrière pour TRAU.

