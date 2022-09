Le Chennaiyin FC signe l’ailier du Kerala Prasanth pour un an

Le Chennaiyin FC a annoncé mardi la signature de l’ailier du Kerala Prasanth K. pour un contrat d’un an pour la saison 2022-23 de la Super League indienne (ISL).

La joueuse de 25 ans, née à Kozhikode, rejoindra les Marina Machans après avoir passé cinq ans au Kerala Blasters FC.

Parlant de la nouvelle signature du club, le copropriétaire du Chennaiyin FC, Vita Dani, a déclaré : « Prasanth est une excellente solution pour renforcer notre profondeur d’attaque avant la saison à venir. Ayant joué à Chennai plus tôt, il devrait parfaitement s’intégrer.

Prasanth a fait 76 apparitions jusqu’à présent dans sa carrière professionnelle et a trois buts et autant de passes décisives à son actif. En 2017, il a fait ses débuts professionnels avec Chennai City dans la I-league lorsqu’il a été prêté par Kerala Blasters.

“Je suis vraiment heureux et bouleversé de faire partie de ce club. Je suis ici pour donner mon 100% et relever la barre », Prasanth a exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre le club.

Produit de l’AIFF Elite Academy, Prasanth a également représenté l’Inde aux niveaux U-17 et U-20. Lors de la saison 2021-22, il a enregistré un but et une passe décisive en 324 minutes de football.

Les doubles champions, le Chennaiyin FC, lanceront leur campagne contre l’ATK Mohun Bagan à Kolkata le 10 octobre.

