Chennaiyin FC et Csaba Laszlo s’est séparé après une seule saison d’engagement dans la Super League indienne. Laszlo a été nommé entraîneur-chef du club juste avant la 2020-21 saison de la ligue de premier plan. Laszlo a été nommé après qu’Owen Coyle, le héros du Chennaiyin FC qui a entraîné l’équipe jusqu’à la finale dans une situation très précaire lors de la saison 2019-20, est devenu l’entraîneur-chef du Jamshedpur FC. Laszlo est entré mais n’a pas réussi à amener le club aux séries éliminatoires, le Chennaiyin FC terminant huitième avec 20 points en 20 matchs.

Le Chennaiyin FC s’est adressé à Twitter pour remercier Laszlo et son staff, composé de l’amiral Kozlic, Csaba Gabris et Martin Raska, pour «leurs contributions la saison dernière». Ils ont tweeté: «Nous tenons à remercier Csaba László, Admir Kozlic, Csaba Gábriš et Martin Raška pour leurs contributions la saison dernière. Nous leur souhaitons le meilleur pour leur avenir! »

Le Chennaiyin FC a été extrêmement malchanceux tout au long de la saison car il s’est créé beaucoup d’occasions mais n’a pas pu trouver le fond des filets la plupart du temps. Ils n’ont marqué que 17 buts en 20 matchs et en ont concédé 23.

Malgré les pertes, Laszlo était apprécié en tant qu’entraîneur et avait l’habitude de fournir de grandes informations lors de ses entretiens d’après-match.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici