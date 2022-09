Le Chennaiyin FC réserve une place pour les quarts de finale avec une victoire de deux buts sur Neroca

Le Chennaiyin FC (CFC) a pris sa place en quarts de finale de la 131e Indian Oil Durand Cup, avec une large victoire 2-0 sur les favoris locaux Neroca FC (NFC), au stade Khuman Lampak lundi.

Le match du groupe C était le 40e et dernier des phases de groupe, les quarts de finale étant programmés à Kolkata du 9 au 12 septembre. Anirudh Thapa a marqué l’un et aidé l’autre, pour faire le tour des étoiles pour le CFC dans ce qui était un jeu. CFC pourrait ne pas perdre et Neroca devait gagner pour survivre dans le plus ancien tournoi de football d’Asie.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Chennaiyin a semblé la meilleure équipe tout au long et avait certainement la puissance de feu la plus de qualité à ce stade du tournoi, pour se débrouiller assez confortablement à la fin, dans ce qui était un match sous pression pour eux devant une foule bruyante à domicile.

Cela a aidé l’équipe de Tomas Brdaric que le but soit arrivé tôt. Un long ballon destiné à l’attaquant croate Petar Sliskovic a raté sa tête mais a plutôt frappé son marqueur et est tombé sur le chemin de la course d’Anirudh Thapa. Le petit milieu de terrain a pris une touche pour faire irruption dans la surface et a lâché un pied droit qui a battu le gardien de Neroca Soram Poirei pour le pouvoir.

Neroca aurait pu égaliser à la demi-heure de jeu lorsque John Chidi a arraché le ballon au défenseur iranien Vafa, juste à l’extérieur de la surface de réparation du CFC et a roulé, mais son curleur autour du gardien a raté sa cible.

Cependant, le CFC a continué à attaquer et à créer des occasions, et l’effort de Chidi s’est avéré être le seul effort notable pour l’équipe locale à la fin.

Le milieu de terrain du CFC, en particulier Thapa, a commencé à prendre le contrôle total du match en seconde période. Les incursions régulières de Rahim Ali et Sliskovic, brillamment orchestrées par Thapa ainsi que Sajal Bag sur les ailes, mettaient un peu de temps avant que le CFC ne marque.

Vafa Hakhamaneshi a finalement fourni cette assurance lorsqu’il a sauté sur un coup franc magnifiquement délivré de Thapa, pour frapper à la maison une tête.

https://www.youtube.com/watch?v=M0zMP4Eif1k” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Le côté expérimenté du CFC a joué le reste du jeu sans trop de chichi et avec Neroca déjà dégonflé. Le mieux qu’ils aient pu faire était une tête de Johnychand Singh sur un centre de Thomyo dans les dernières secondes du temps additionnel, ce qui n’était pas cadré.

Anirudh Thapa a maintenant contribué à cinq des neuf buts marqués par le CFC. loin dans le tournoi.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici